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عصب الشرق الأوسط

1/9/2024 11:34:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينقل الكولونيل بيلي عن الشيخ جابر بن صباح حاكم الكويت الثالث أنه عندما كان في آخر أيامه دعا ابنه الشيخ صباح بن جابر (حاكم الكويت الرابع) وقال له:
«يا ولدي إنك تعلم أنني سأفارق الحياة، إنني أموت فقيرا دون أن أترك لك ثروة أو نقودا، غير أنني كونت في حياتي صداقات حقيقية خالصة مع أناس عديدين. عليك أن تعتمد على هؤلاء». ثم يكمل: «انظر الى الدول المختلفة.. تجد أنها قد تساقطت بسبب الظلم وسوء الإدارة، ولكن إمارتي كانت دائما تقوى وتتسع، تمسك بسياستي لتتقدم مشيختك وتزدهر».
منذ فجر ولادة الكويت كدولة كانت تحمل للشرق الأوسط أنموذجا مختلفا في السياسة والاقتصاد والإدارة، فالمهاجرون الذين أسسوا تلك الإمارة عانوا ويلات الفقر في الجزيرة العربية ومن شح الموارد، والاضطرابات السياسية في شرق الخليج العربي، فتعلموا أفضل دروسهم من المعاناة.
فكيف تمكنت هذه البقعة الجغرافية الميتة، بلا ماء، ولا زراعة ولا موارد طبيعية، أن تكون ميناء الشرق الأوسط وعصب الخليج التجاري والسياسي والثقل الدولي في المنطقة؟
إن نشأة الكويت واستقرارها وازدهارها قائم على أن تكون نموذجا منفردا، وأعني بذلك ألا تستنسخ أي نظام سياسي أو اقتصادي أو إداري من خارج بيئتها. فطبيعتها غير الطبيعية كانت ولا زالت بحاجة لنظام منفرد استثنائي وهذا ما جعل منها دولة استثنائية.
وهنا أعرج على محورين أساسيين في نموذج الكويت الاستثنائي:
الأول النموذج السياسي: فقبل أن تعرف الكويت الديموقراطية بشكلها الحديث، بنى الأجداد نظاما سياسيا يعالج مشكلات المستقبل فكان الحكم والإدارة شورى واتفاقا لا انفرادا وقوة وهذا ما عزز الجبهة الداخلية أمام أي تحديات خارجية.
فتاريخيا كانت الأخطار الحقيقية على الكويت خارجية لا داخلية، تستهدف سيادتها واستقرارها ومواردها فاستقوت الكويت أولا بثبات صفوفها في الداخل، وتشكيل تحالفات سياسية في الخارج تتصف بالبراغماتية فظلت الكويت وتغير المحيط.
الثاني النموذج الاقتصادي: الكويت كدولة فقيرة بالموارد اعتمدت بشكل أساسي على الإنسان، فكان الفرد الكويتي رأس المال الحقيقي للدولة، فالإبداع والابتكار والحرف كانت المصدر الأول للدخل والوظائف وحتى العلاقات السياسية التجارية مع المحيط. فحول الأجداد البقعة الصفراء إلى ميناء تجاري وبقعة لاستقرار المبتكرين والمبادرين الذين يحلمون بالهجرة من بلدانهم الغنية بالموارد للكويت لتحقيق «الحلم الكويتي».
ومع ظهور النفط تحولت الكويت، تلك الطاقة الحية، إلى كهل كسول، فتحول الجميع من مبادرين إلى موظفين، ومن عاملين إلى خاملين. هذا وصف أدبي للمرض الهولندي والذي يشخص حال الدول ذات الموارد الطبيعية الكبيرة والإنتاج القليل. دولة غنية بالموارد المالية تبيع مواردها الخام لتعيد شراءها، وتستورد العمالة رغم وجود البطالة.
ولعل الدافع الذي حفزني لكتابة هذا المقال، هو صدور مرسوم تعيين الشيخ د.محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، وهو الذي عرفت عنه أثناء مزاملتي له في عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اتساع أفقه فيما يتعلق بالعلاقات الدولية واهتمامه الشديد بالمحافظة على مكانة الكويت الاستراتيجية للعالم، وهو ما يشكل الأمن الاستراتيجي للكويت، كذلك معرفته الاقتصادية وهو أستاذ الاقتصاد الذي كانت له رؤى أحد أعمدتها التوازن ما بين السوق المفتوح وتنظيم الدولة ، لكي لا يؤدي إلى تسليع المجتمع فيصبح كل شيء متاحا للبيع من التعليم وحتى المبادئ.
واليوم أشعر ببصيص أمل بوجود قيادة لا تعرف المشكلات فقط، بل لديها رؤية للحلول أن تقود الكويت لتصنع لها أنموذجا استثنائيا.
والحذر كل الحذر من اللجوء للإعلام والخضوع لابتزاز التواصل الاجتماعي رغبة في تحسين الصورة، فالصورة لن تحسنها إلا الاجراءات التي تتخذها القيادة الحكيمة.
وكلي أمل ورجاء من البرلمان الكويتي أن يقوّم ويساند أي نهج إصلاحي، فالمرض الهولندي بحاجة الى جراح ماهر، والإصلاحات الجذرية تأتي معها أخطاء قابلة للتقويم فلا يجب أن نجعلها مادة للثأر.
أعان الله صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورزقه البطانة الصالحة، وحمى الكويت وشعبها من كل مكروه.

MENAFN09012024000130011022ID1107702751

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