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وثيقة ضمان

1/9/2024 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أيام وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير التجارة محمد العيبان بإصدار قرار لتحديد أسعار استقدام العاملة المنزلية، على أن تشمل تذكرة السفر، ليكون الحد الأقصى لاستقدام العمالة 750 دينارا من دول آسيا، و575 من أفريقيا، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل.
القرار برأيي وثيقة ضمان، كونه وضع حدا للأسعار المبالغ فيها للعمالة المنزلية، وحدد وسيلة التعامل مع مكاتب العمالة ببطاقات الـ K-Net وهو ما يحول دون أي تلاعب أو مغالاة أو يثقل كاهل المواطنين.
المادة 17 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حددت التزامات على صاحب المكتب في ضمان الاستقدام واستمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل، وفي حال وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله، لا يد لصاحب العمل فيه، أو إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل أو إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة وكذلك هروب العامل المنزلي، يتعين علي المكتب إعادة العامل المنزلي إلى بلده وردّ المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل، ورغم أن القانون واضح وضوح الشمس، إلا أن الكثير من المكاتب كانت تلتف على القانون ولا تمنح المواطن اي حقوق ملزمة بها بل مع الأسف بدأنا نسمع عن مكاتب تمكّن عمالة منزلية وتحرضها على الهرب وتعيد تشغيلها مرة اخرى داخل البلاد، وحينما يطلب المواطن استرداد ما دفعه يقابل مطلبه بالرفض غير المبرر وغير القانوني، وبالتالي فإن هذا القرار سيوقف هذا العبث اطلاقا، إذ أصبح لازما على المكاتب تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل.
وفي ظل ندرة العمالة بشكل عام وارتفاع الأجور، أصبح من الأهمية بمكان على الهيئة العامة للقوى العاملة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة (بالقطاعين الأهلي والمنزلي) من دول جديدة، لسدّ حاجة السوق الذي يعاني نقصا كبيرا راهنا على صعيد العمالة المهنية والفنية، ونأمل تجاوز المشكلات التي تعيق دخول العمالة الفلبينية، خاصة انها مرغوبة لدي الكثير من المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأخيرا، أتمنى من وزارة التجارة وحماية المستهلك القيام بجهد أكبر لوضع حدّ للارتفاعات المتكررة في أسعار أغلب السلع الغذائية وتفاوت الأسعار الكبير بين الأسواق والجمعيات التعاونية، وأن يكون للجمعيات دور بمنع استقبال وعرض السلع المبالغ في أسعارها.
آخر الكلام
افتتاح أول مركز ذكي لاستلام جواز السفر ورخصة القيادة والبطاقة المدنية للمواطنين، اضافة مشكورة لخدمات وزارة الداخلية، نأمل ان تحذو بقية وزارات الدولة في العمل على تبسيط خدماتها للمواطنين والمقيمين، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

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