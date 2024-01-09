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إشهار المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية إي فوتبول

1/9/2024 11:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أشهر اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية، المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، والذي يستعد لتسجيل مشاركته الأولى في بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023.
وجاء إشهار المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها اتحاد كرة القدم، منذ عامين، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات، لرفد المنتخب بأفضل المواهب.
ويأتي إشهار المنتخب، والذي يشارك في البطولات الإقليمية والقارية والدولية مستقبلا، في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة تطور هذه اللعبة عالميا، والاهتمام بجيل جديد من مشجعي ومتابعي كرة القدم.
ويتطلع المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإلكترونية، والتي تقام نسختها الأولى خلال الفترة 1-5 شباط (فبراير) المقبل، على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة.
يذكر أن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تأسس العام 2017، برئاسة سمو الأمير عمر بن فيصل، كلجنة فرعية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية، قبل أن يصبح اتحادا مؤقتا في آب من العام الماضي، وشارك بالعديد من البطولات على الصعيد العربي والدولي، وحقق لقب بطولة الدوري العربي الإفريقي بلعبة "أي فوتبول"، قبل أن يحصد المركز الأول لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

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