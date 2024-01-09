سيف سويدان ثالثا في بطولة كأس ريلتون للشطرنج

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، سيف سويدان، بالمركز الثالث في بطولة كأس ريلتون والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ونجح "سويدان" في انهاء مشاركته بالمركز الثالث ضمن منافسات مجموعة Elo والتي حظيت بمشاركة ١٣٠ لاعباً من ٢٥ دولة.
وعبر سيف سويدان عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء في بطولة مهمة وضمت عدد من نجوم رياضة الشطرنج على مستوى العالم.
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