هل يحزر محمد صلاح اللقب الضائع مع منتخب الفراعنة؟



وفاز صلاح بكل شيء تقريبًا مع ليفربول، لكن السيناريو كان مختلفاً تماماً مع المنتخب المصري، والأسوأ من ذلك أن أفضل لاعب أفريقي في عامي 2017 و2018 خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين (2017 و2022)، والمواجهة الفاصلة إلى كأس العالم 2022.



وقال صلاح الذي خاض نهائيات كأس العالم الوحيدة التي شارك فيها مصابًا عام 2018: "أريد الفوز في هذه المسابقة. كنا قريبين مرتين لكن هذه النسخة أريد مساعدة مصر على الحصول على اللقب".



وتابع: "أنا سعيد للعب في هذه الدورة الأفريقية الرائعة، وأنا تواق مع زملائي لتحقيق النجاح".



وأضاف النجم المصري: "نعرف أن شوارع القاهرة والإسكندرية وباقي المدن والقرى ستكون خالية عندما نلعب في كوت ديفوار".



وتعود الذكرى السيئة الأولى لصلاح في البطولة القارية المرموقة إلى عام 2017، التي استضافتها الغابون، حيث كان "الفراعنة" في طريقهم لإحراز اللقب الثامن من خلال التقدم 1-0 على الكاميرون في النهائي بهدف محمد النني، بتمريرة حاسمة من صلاح، لكن المنتخب الكاميروني تمكن من قلب النتيجة 2-1.



وفي العام التالي، وفيما كان صلاح الذي بدأ مسيرته في صفوف نادي المقاولون العرب يستعد لخوض موندياله الأول والثالث في تاريخ مصر، بعد 1934 و1990، تعرض لإصابة قوية بكتفه تسبب بها مدافع ريال مدريد الإسباني آنذاك سيرخيو راموس، بعد 30 دقيقة من انطلاق المباراة النهائية لدوري الأبطال، والتي خسرها النادي الإنكليزي 1-3.





السقوط في الديار

وغاب"إيجبيشن كينغ"، كما يلقب في ليفربول، عن المباراة الأولى لكأس العالم في روسيا، والتي خسرها منتخب بلده أمام أوروغواي 0-1.



وعمل الجهاز الفني والطبي بكل ثقلهم من أجل إعادته، وتمكن من خوض المباراتين التاليتين لكن بظروف غير مثالية. وعلى الرغم من أنه سجّل هدفي مصر الوحيدين في تلك النسخة، لكنه خسر مجددا أمام روسيا المضيفة 1-3، والسعودية 1-2.



ومصر، التي تحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة الأفريقية (7) لا تزال من دون أي فوز في جميع مبارياتها بكأس العالم.



وابتسم العام 2019 لصلاح، إذ فاز "الريدز" بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام في النهائي 2-0، حيث افتتح النجم المصري التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.



وفي ذاك العام، استضافت مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث كان معلومًا أنها تحمل سجلاً ناصعاً عندما تستضيف النهائيات القارية، بعد أن فازت 3 مرات من أصل 4 في أعوام 1959، 1986 و2006 (خرجت من الدور نصف النهائي لنسخة 1974).



لكن بعد إتمام الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة من خلال 3 انتصارات، من بينها هدفان لصلاح، تعرّض "الفراعنة" لخسارة مفاجئة أمام جنوب إفريقيا 0-1 في الدور ثمن النهائي.





لعنة ركلات الجزاء

ومع مطلع 2022، وفي النسخة التي استضافتها الكاميرون، ظنّ الجميع أن صلاح بات قريبًا من فك عقدته في "القارة السمراء"، إذ قاد منتخب بلاده إلى النهائي مرة أخرى بعد تخطي الكاميرون 3-1 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



بيد أن نجم روما الإيطالي وبازل السويسري السابق، تعثر من جديد على بعد أمتار قليلة من اللقب، إثر الخسارة أمام السنغال في النهائي 2-4 بركلات الترجيح.



وذهبت أحلام صلاح أدراج الرياح، فلم يتسن له حتى تنفيذ ركلته، فاكتفى بالنظر إلى زميله في ليفربول آنذاك، ساديو مانيه، وهو يرفع الكأس القارية.



ومُني صلاح مرة أخرى بخيبة جديدة أمام الخصم ذاته، بعد أن حرمت السنغال، مصر، التأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز عليها في مباراة الإياب من الدور الثالث للتصفيات 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بفوز السنغال 1-0 (على غرار نتيجة الذهاب التي فازت بها مصر)، لكنّ صلاح هذه المرة أضاع ركلته.



وصلاح الذي سيغيب عن مشوار ليفربول طوال فترة إقامة كأس أفريقيا في الدوري الإنكليزي، حيث يتصدر فريقه ترتيب البريميرليغ وسط صراع شديد، سيأمل أن تكون "الثالثة ثابتة" ليحرز لقبه القاري الأول.



وسيعتبر فوز صلاح بالكأس القارية إنجازا تاريخيا له، وفي هذ الصدد يقول: "سنخوض كل مباراة كأنها نهائي، ويجب ألا نخسر هذه المرة".- فرانس برس