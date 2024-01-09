اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية
التاريخ
1/9/2024 11:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي استعداد لبطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.
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