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اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية

1/9/2024 11:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي استعداد لبطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.

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