التأديبية تحقق مع الحسنات.. الفيصلي يتسلم عرضا عراقيا لاحتراف الرشدان

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"التأديبية" تحقق مع المدرب الحسنات

بدأت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، التحقيق مع المدرب الوطني عثمان الحسنات، بداعي قيامه بالذهاب إلى محكمة مدنية، لتقديم شكوى ضد نادي السلط، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التي بلغت 27 ألف دينار.

واستدعت اللجنة التأديبية الحسنات في جلسة تحقيق عقدت قبل حوالي أسبوع، حيث اعتبرته مذنبا لتجاهله تقديم الشكوى في اتحاد الكرة، والذهاب إلى محكمة مدنية، ليبرر المدرب ما فعله بأن اتحاد الكرة يحتاج لسنوات للبت في القضايا، ومنح المشتكي حقوقه، فيما المحكمة خلال شهرين أو ثلاثة من الممكن أن تمنحه الحقوق، مؤكدا أنه يحتاج مستحقاته لتفاصيل خاصة.

اللجنة عادت وأخبرت الحسنات أن هناك جلسة أخرى للتحقيق معه، وحددت موعدها أول من أمس، ليبلغهم الحسنات أنه متواجد في قطر، ولا يستطيع الحضور، ليتم الاتفاق على عقد الجلسة عبر "الزووم".

ويرى الحسنات أن هناك الكثير من المدربين واللاعبين، اتجهوا إلى المحاكم المدنية، وبالتالي شعر بالدهشة من محاسبته هو واستدعائه للجنة تحقيق.

الفيصلي يتسلم عرضا رسميا لاحتراف الرشدان في العراق

تسلم النادي الفيصلي، خطابا رسميا من أحد الأندية العراقية، لاحتراف لاعبه نزار الرشدان في الدوري العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ النادي الفيصلي بدراسة العرض العراقي، بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

وتشير المعلومات إلى أن ازدحام اللاعبين في خط وسط الفيصلي، ربما يدفع الجهاز الفني لعدم الممانعة في احتراف الرشدان، في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المادية ومدة العرض.

ويواصل الفيصلي، عبر لجنة التعاقدات التي تم تشكيلها مؤخرا، بحث العديد من التفاصيل والأمور المتعلقة باستقطاب اللاعبين، إلى جانب الأسماء التي ربما ترحل عن الفريق في المرحلة المقبلة، في حال نسب المدير الفني أحمد هايل بذلك.

طرح رعاية جديدة على مكتب اتحاد الكرة

تتواصل المحاولات في اتحاد كرة القدم، أملا في استقطاب شركة راعية للموسم الكروي الحالي، وتحديدا دوري المحترفين.

آخر الطروحات التي لم تتبلور بشكل رسمي، وما تزال قيد الدراسة، تتمثل في قيام إحدى الشركات أو الرعاة، برعاية الموسم الكروي، مقابل دفع 4 أو 5 ملايين دينار، شريطة الحصول على حقوق البث وريع الجماهير والإعلانات.

وكشف مصدر أن هذا الطرح ما يزال قيد الدراسة، وأنه لا جواب في هذا الشأن، بانتظار التدقيق والتمحيص قبل حسم الأمور سواء بالموافقة أو الرفض.

الفاخوري وخيرالله والمحارمة يشتكون على ناديين سعوديين

أنهى نجوم الكرة الأردنية عبدالله الفاخوري ومهند خيرالله والمدرب مهند المحارمة، إجراءات تقديم شكاوى على ناديين سعوديين، هما العين والقلعة.

وقدم الفاخوري وخيرالله شكوى ضد نادي العين، بسبب مستحقات مالية متأخرة، خلال فترة احترافهما في النادي، وهو ما ينطبق على المدرب المحارمة الذي سبق وأن درب فئات نادي القلعة، من دون أن يحصل على كامل المستحقات المالية.

وتشهد المرحلة الحالية، تقديم لاعبين أردنيين العديد من الشكاوى ضد أندية خارجية سبق وأن احترفوا فيها، خاصة في أندية فلسطينية، علما أن اللاعب أحمد الياس الذي سبق وأن احترف في فريق جبل المكبر الفلسطيني، سبق وأن رفع قضية ضد جبل المكبر، حصل على حكم بقيمة 23 ألف دينار.

تذمر في أندية الكرة النسوية

رفعت أندية الدرجة الأولى في كرة القدم النسوية، من وتيرة تذمرها، بسبب تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقاتها المالية، رغم انتهاء منافسات الدوري.

ويحصل كل ناد في الدرجة الأولى، على مبلغ 4 آلاف دينار طيلة الموسم الكروي، حيث تسلمت الأندية مبلغ ألفي دينار، بانتظار صرف ما تبقى لها.

كما تطالب الأندية أيضا، بمبلغ ألف دينار، وهو قيمة الدعم الذي يقدمه الاتحاد لكل ناد على مدار الموسم، وبالرغم من ذلك لم تتسلم الأندية هذا المبلغ.

وأشار رؤساء أندية، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد يواصل وعوده بصرف المستحقات، ولكن من دون تجسيد ذلك على أرض الواقع، ما أثار حفيظة الأندية التي تئن تحت وطأة الديون.

وتمنى المتصلون على اتحاد الكرة، أن يبادر فورا لصرف المستحقات التي لا تكلف ميزانية الاتحاد مبالغ كبيرة، مؤكدين أن تطوير الكرة النسوية يتطلب دعما ماديا ومعنويا، خاصة وأن إيجاد لاعبة كرة قدم في الأردن يعد أمرا بالغ الصعوبة.

الوحدات يستأنف رسميا قضية العقبة

قدم نادي الوحدات رسميا، أول من أمس، استئنافا رسميا في اتحاد كرة القدم، ضد قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد، بشأن تثبيت نتيجة الفريق أمام فريق شباب العقبة، ضمن منافسات دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل 2-2، رغم مطالبة الوحدات بالحصول على كامل نقاط اللقاء، بسبب مشاركة لاعب محروم، وفق حديث الوحدات.

وينتظر الوحدات رد لجنة الاستئناف، قبل تحديد الخطوة التالية، حيث يعتزم الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية "الكاس"، في حال رفض اتحاد الكرة استئنافه.

المعلومات تشير أيضا إلى أن إدارة الوحدات، ناقشت موضوع الشكوى لـ"الكاس"، مع أحد المحامين الأردنيين، حيث كشف النقاش عن صعوبة منتظرة في الموضوع لأسباب متعددة وقانونية.

هاني تحت الرصد بعد رحيله عن الدوري الأذربيجاني

بات اللاعب الأردني عمر هاني، تحت رصد أندية محلية، بعد إعلان فسخ عقده مع فريق قابالا الأذري.

وانضم هاني للفريق الأذري خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2021، حيث شارك معه في 85 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وأسهم مع فريقه في الفوز ببطولة الكأس.

وسبق لهاني وأن لعب في فريق الفيصلي، واحترف من خلاله في أكثر من ناد خارج الوطن العربي، وقدم معهم مستويات فنية جيدة.

الجزائري بن عبدي مرشح للوحدات

بات المحترف الجزائري عبدالعزيز بن عبدي، قريبا من الالتحاق بصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، ليمثله خلال المرحلة المقبلة في بطولتي الدوري والكأس.

المحترف الجزائري البالغ من العمر 30 عاما، مرشح لتعويض فريق الوحدات، ليعوض المدرب رحيل ايتو الذي غادر الفريق لظروف مختلفة، وبالتالي إكمال عقد المحترفين في النادي الذي يضم السوري خالد كردغلي والعاجي هنري.

وكانت الأخبار التي تم تداولها أمس، تفيد بتوقيع اللاعب رسميا على كشوفات الوحدات، فيما أشار مصدر في النادي إلى أنه لم يتم التوقيع رسميا، بانتظار القرار الرسمي.

مدرب اللياقة في السلط يغادر بسبب المستحقات

بات مدرب اللياقة البدنية في فريق السلط لكرة القدم الدكتور غازي الكيلاني، على أبواب الرحيل رسميا عن النادي، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وسبق للكيلاني وأن طالب برواتبه المتأخرة من دون أن يصل لنتيجة إيجابية، قبل أن يوجه إنذارا للنادي، ومن ثم طلب فسخ العقد احتجاجا.

ويعاني السلط من هجرة عدد من لاعبيه ومدربيه، بسبب تأخر المستحقات، التي تكشف عمق الأزمة المالية التي يعيشها صندوق النادي.

ناد محلي ينجو من كمين المحترف الأجنبي

نجا أحد أندية المحترفين لكرة القدم، من كمين نصبه أحد المحترفين الأجانب في الفريق، بهدف الرحيل للاحتراف في ناد خليجي.

وفي التفاصيل، فإن المحترف تلقى عرضا احترافيا مغريا من ناد خليجي، للعب في صفوفه خلال الأشهر المقبلة، ليبدأ المحترف سرا بالعمل على فسخ العقد مع ناديه الحالي، حيث راح يتربص بناديه الحالي، وينتظر بفارغ الصبر مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من دون أن يحصل على الراتب، ليقوم بفسخ عقده رسميا وفق التعليمات والقوانين، وبالتالي الذهاب للاحتراف في الخليج.

النادي علم بمخططات المحترف الأجنبي المؤثر فنيا في الفريق، ليقوم بإحباط محاولته، من خلال صرف راتب شهر، وبالتالي إفساد مخطط احترافه، من خلال سحب السلاح الذي كان يستند عليه المحترف لفسخ العقد.

أبو قاعود يتحدث عن أهداف "عالم الرياضة"

أكد الزميل علاء أبو قاعود مقدم برنامج عالم الرياضة عبر إذاعة الأمن العام، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا عمليا للمسؤولية الاجتماعية الرياضية من قبل مديرية الأمن العام، تبعا لما يوليه المجتمع الأردني من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين.

وحول أبرز الشخصيات التي استضافها "عالم الرياضة" عبر أثيره خلال الفترة الماضية، رد أبوقاعود: "بصراحة كل من يتحدث عبر أثير إذاعة الأمن العام، من خلال برنامج "عالم الرياضة"، هو شخصية لها تأثيرها الرياضي على صعيد الأندية المحلية، الاتحادات الرياضية، الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، النقاد والمحللين والمعلقين ورجال الإعلام الرياضي، وله تأثيره وآراؤه في الشارع الرياضي المحلي، وحتى في تناولنا للأحداث الرياضية العربية والعالمية".

وتابع: "كانت لنا وقفة مع قامات إعلامية وطنية تعمل خارج الوطن، لاسيما المدرب والمحلل والمعلق الوطني عثمان القريني، وكذلك زميله على الفضائية الرياضية العربية والعالمية "بي أن سبورت"، الجزائري حفيظ دراجي، والكثير من الشخصيات الرياضية، الذين أثروا حلقات "عالم الرياضة" بطروحاتهم الشيقة والممتعة والمفيدة لصالح الرياضة المحلية".

اللاعب عمر هاني - (أرشيفية)









صوقار إلى قطر اليوم

يغادر الخبير الأردني نهاد صوقار إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، ضمن وفد الاتحاد الآسيوي (مجموعة الدراسة الفنية).

وتشهد الدوحة بعد غد، انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة القدم، التي يشارك فيها المنتخب الوطني.

وكان صوقار عمل في الفترة الأخيرة مستشارا فنيا في الاتحاد الفلسطيني، قبل أن يغادر منصبه الشهر الماضي، بسبب انتهاء العقد رسميا.







المدرب محمود شلباية - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. نجم فريق الرمثا لكرة القدم واللاعب الواعد عزالدين أبو عاقولة، الذي تعرض لحادثة تسببت في إصابة بعينه، بات يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي المحلي، بعد أن سانده الجميع وفي كل المحافظات.. الشارع الرياضي يرى أن أبو عاقولة هو نجم الكرة الأردنية مستقبلا، لما يتمتع به من موهبة كروية متميزة... اللاعب استقبل الكثير من الزوار الذين أصروا على زيارته للاطمئنان على أحواله بعد العملية التي أجراها لعينه.

. معلومات كشفت أن مقر المنتخب الوطني في معسكراته الخارجية السابقة، قبيل انطلاق الموسم الكروي الحالي، كان للتعاقدات وإقناع اللاعبين بالانضمام إلى أندية معينة.. المعلومات تؤكد أن هناك تدخلات وتأثيرات على اللاعبين للتوقيع من خلال إقناعهم بذلك.

. النجم السابق للكرة الأردنية محمود شلباية، التحق بقناة الكأس القطرية، للمشاركة في تحليل مباريات كأس آسيا التي تنطلق رسيما في قطر بعد غد.

. الوحدات ينتظر التحاق محترفه العاجي هنري خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق الإجازة التي حصل عليها اللاعب، في ظل توقف المنافسات المحلية.

. حديث في أحد أندية المحترفين، عن تدخلات صارخة من الإدارة في وضع تشكيلة الفريق خلال مباريات الدوري.. الإدارة كانت صاحبة القرار والكلمة العليا في تحديد هوية اللاعبين في المباريات.

مدرب اللياقة الدكتور غازي الكيلاني - (أرشيفية)



