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الجماهير تستذكر إبداعات الجوهري والعوضات في كأس آسيا 2004

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تعيد مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، والتي تنطلق بعد غد، ذكريات ظهور "النشامى" التاريخي الأول العام 2004 في الصين، حين بلغ الدور ربع النهائي قبل أن يخسر بصعوبة بالغة أمام اليابان في مباراة دراماتيكية، وبفارق ركلات الترجيح.
وشكلت تلك المشاركة، باكورة التواجد الأردني في البطولة القارية انطلاقة مهمة لمسيرة الكرة الأردنية في السنوات اللاحقة.
وما يزال الشارع الرياضي الأردني، يتذكر باعتزاز مشاركة النشامى في نسخة الصين 2004، وحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عددا من مباريات المنتخب في البطولة.
ويفتقد الأردنيون في ذكرى بطولة كأس آسيا، الراحل محمود الجوهري الذي قاد كتيبة النشامى في إنجاز غير مسبوق، بتأهل المنتخب إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، وصعد معه للدور ربع النهائي، وبقيت لمسات "الجنرال" على الكرة الأردنية فترات طويلة.
كما يتذكر الأردنيون ويفتقدون الراحل الكابتن راتب العوضات، أحد أبطال كتيبة النشامى في تلك البطولة، حيث تألق "الضبع" مع رفاقه في منافسات البطولة، وكانوا يلعبون بمعنوية عالية فنالوا احترام وتقدير أوساط البطولة والمتابعين في الدول الآسيوية.
ويستذكر الجمهور الأردني ركلة الترجيح، التي سجلها الراحل راتب العوضات في مرمى المنتخب الياباني بكل اتقان.
وسيظل عطاء وجهد وإبداع الجوهري والعوضات في المشاركة التاريخية الأولى، محفورا في ذاكرة الجماهير الأردنية التي عاشت مع منتخب بلادها مشواراً تنافسياً رائعاً في البطولة.
ورغم ان النشامى يشارك في أكبر البطولات القارية بآسيا للمرة الخامسة، تبقى ذكريات المشاركة في ذلك الحدث الذي شكل منعطفاً مهما في مسيرة اللعبة هناك، بعد أن سطرت كتيبة الراحل الجوهري أسماءها "بأحرف من ذهب"، وفتحت طريقا أمام أجيال شابة بعد ذلك لتكون حاضره في البطولة مرات ومرات.
وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأردني مثيرة في تلك النسخة من كأس آسيا، حيث اجتاز المنتخب الدور الأول بتعادلين سلبيين مع منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات، وفوز على منتخب الكويت بهدفي خالد سعد وأنس الزبون، وكان النشامى الأحق في العبور إلى المربع الذهبي، لولا الضغط الذي تعرض له الحكم الماليزي من البرازيلي زيكو مدرب اليابان في تلك الفترة وإجباره على تغيير مكان تنفيذ ركلات الترجيح. وكانوا يلعبون بمعنوية عالية فنالوا احترام وتقدير أوساط البطولة والمتابعين في الدول الآسيوية.
ويستذكر الجمهور الأردني ركلة الترجيح. التي سجلها الراحل راتب العوضات في مرمى المنتخب الياباني بكل اتقان.
وسيظل عطاء وجهد وابداع الجوهري والعوضات في المشاركة التاريخية الأولى، محفورا في ذاكرة الجماهير الأردنية التي عاشت مع منتخب بلادها مشواراً تنافسياً رائعاً في البطولة.
ورغم أن النشامى يشارك في أكبر البطولات القارية بآسيا للمرة الخامسة، تبقى ذكريات المشاركة في ذلك الحدث الذي شكل منعطفاً مهما في مسيرة اللعبة هناك، بعد أن سطرت كتيبة الراحل الجوهري أسماءها بأحرف من ذهب، وفتحت طريق أمام أجيال شابة بعد ذلك لتكون حاضره في البطولة مرات ومرات.
وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأردني مثيرة في تلك النسخة من كأس آسيا، حيث اجتاز المنتخب الدور الأول بتعادلين سلبيين مع منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات، وفوز على منتخب الكويت بهدفي خالد سعد وأنس الزبون، وكان النشامى الأحق في العبور الى المربع الذهبي، لولا الضغط الذي تعرض له الحكم الماليزي من البرازيلي زيكو مدرب اليابان في تلك الفترة وإجباره على تغيير مكان تنفيذ ركلات الترجيح.
ويستذكر أحد أبرز المشجعين للمنتحبات الوطنية عمار العبداللات، الأيام الجميلة للراحلين محمود الجوهري وراتب العوضات في مشاركة النشامى التاريخية بنسخة الصين 2004، قائلا: "نجح المرحوم الجوهري في تقديم منتخبا مميزا خلال البطولة، وظهرت لمساته الفنية على أداء اللاعبين. أسلوب وحنكة الجوهري كانت مثار تقدير أوساط البطولة، وأضاف" الجنرال" إنجازا آخر بعد التأهل للمرة الأولى في تاريخ النشامى بتواجد في الدور ربع النهائي".
ويرى العبداللات، أن قائمة النشامى في المشاركة الأولى، كانت الأفضل مع كل التقدير والاحترام للاعبين كافة، وتمكنت من وضع اسما للأردن في البطولة القارية، ويضيف أن لمسات وإنجازات الجوهري ظهرت من خلال عمله مستشارا للاتحاد بعد ذلك. وبرزت في مراكز الأمير علي للواعدين، حيث اكتشفت الكرة الأردنية في ذلك الوقت العديد من النجوم الحاليين، وجنت الكرة الأردنية ثمار تخطيط الراحل محمود الجوهري سريعًا حينما وصل المنتخب الأول للدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2014، ثم شارك في ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس آسيا العام 2011 في قطر والعام 2015 في أستراليا والعام 2019 في الإمارات، وبعد أيام في قطر 2023.
وترحم على ابن الفيصلي المرحوم راتب العوضات الذي كان نجما في العام 2004، وقدم محطاته في تاريخه الرياضي.
من جانبه، يقول المشجع كامل المصري والذي تابع مباريات المنتخبات في الصين من خلاله عمل والده هناك: "قدم منتخب النشامى في البطولة أداء بطوليا ولعب بروح معنوية عالية وبقلب رجل واحد، كنا نرى حزم وقوة شخصية المرحوم الجوهري في التدريبات والمباريات الرسمية، وأثبتت كتيبته أنها الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، سيبقى الجوهري ورجاله وأبرزهم المرحوم راتب العوضات في ذاكرة الأردنيين بذكريات التأهل التاريخي للنهائيات والدور ربع النهائي.

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