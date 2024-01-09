Thursday, 11 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية تبشر بنقلة نوعية لـالطائرة الأردنية

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ترعى رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، اشهار اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية، للكرة الطائرة الأردنية لمدة 3 سنوات، من خلال الحفل الذي يقام عند الساعة 12 ظهر اليوم، في قاعة السلام بمدينة الحسين للشباب، والذي يبشر بنقلة نوعية للعبة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.
ويقول نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات: "إن رعاية رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل لحفل توقيع واشهار الاتفاقية، يعطي دلالات كبيرة على القيمة النوعية للاتفاقية، ونثمن تجاوب المدير العام لمدارس التربية الريادية رجل الأعمال يوسف داوود، على استجابته المباشرة بدوافع وطنية، حيث لم يتردد في قبول فكرتنا، وامتدت مساعي دعمه إلى بطولة الأندية العربية، التي يترأس فيها اللجنة المنظمة العليا، منطلقين من خبرته في الساحة الرياضية، ومتوقعين أن تدفع الاتفاقية خطوات الاتحاد بتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي نحو التطوير وتحقيق الانجازات".
وأضاف: "الاتفاقية لها بنودها التفصيلية بما يخص أركان اللعبة، حيث سنوقع في البداية لمدة عام، وتتوجه فيها الرعاية بنسبة 80 % إلى أندية اللعبة، باعتبارها الرئة التي تتنفس منها المنتخبات الوطنية، وسيصار إلى رفع قيمة المخصصات والمكافآت ونساهم بشكل كبير في مساعدتها على تكاليف اعداد فرقها الباهظة للاستحقاقات المحلية".
وتابع: "سنزف بشرى سارة ايضا إلى أركان اللعبة في حفل التوقيع، أن الاتفاقية تتضمن في نصها أيضا توقيع عقد صيانة مع وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، يتحمل تكاليف صيانة قصر الرياضة، على أن يخصص بشكل كبير لنشاطات اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ضمن خططننا بتوفير البنية التحتية وصالة اللعب الرئيسية، والتي تقصدها الأندية بدلا من معانات الحجوزات التي تعيشها لتأمين تدريبيات واستعدادات فرقها في كل موسم".
من جانبه، قال المدير العام لمدارس التربية الريادية يوسف داوود، الذي سبق وأن رعى الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم في وقت سابق: " ننطلق في رعاية الكرة الطائرة الأردنية من صميم واجبنا الوطني تجاه الرياضة الأردنية، ونضع كافة إمكاناتنا خدمة للشباب والرياضة ضمن توجيهات القائد المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونقدر مساعي رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، نحو تطوير الكرة الطائرة الأردنية لتحليقها في سماء الإنجازات عربيا وقاريا ودوليا".
على صعيد متصل، وصف رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص أن توقيع اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية للطائرة الأردنية بأنها "ضربة معلم"، موضحا: نشكر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، على جهودهم المضنية التي انتهت بالوصول إلى صيغة اتفاقية رعاية اللعبة النوعية، ونقدر النوايا الوطنية للداعم يوسف داوود، حيث نعيش في الأندية الرياضية المعاناة المتأصلة في جسم الرياضية المحلية، والتي تتلخص بقلة الموارد المالية، وبحسب نقاشات سابقة مع نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، سيصار إلى رفع مخصصات الأندية عن المسموح بها من قبل اللجنة الأولمبية، تبعا لوجود الوفر المالي الذي سينعكس على قيمة جوائز البطولات، ويوجه ضمن تفاصيل دقيقة إلى المنتخبات الوطنية".
وأضاف: "من شأن الاتفاقية أن تساهم إلى حد كبير بحل المشكلة المالية على مستوى اللعبة، والذي يعتبر الأساس للتطور والتحليق بعيدا على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات الرسمية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الموسم يكلفنا على صعيد شباب الحسين ما يقارب 50 ألف دينار، في الوقت الذي نحصل فيه على جوائز مالية لا تكاد تذكر أمام المصاريف الباهضة".
وأضاف القصاص: "نعتبر انجاز اتفاقية رعاية الأردنية، حافزا للعديد من الشركات في القطاعين العام والخاص لدعم الأندية الرياضية، والتي نناشدها انطلاقا من دورها الوطني، في دعم مشاركة شباب الحسين في بطولة أندية غرب آسيا الثانية، إذا نعاني الأمرين في تأمين تكاليف تذاكر سفر وفدنا إلى سلطنة عمان الشهر المقبل".

MENAFN09012024000072011014ID1107702742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث