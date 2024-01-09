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سداسية اليابان في مرمى منتخب الكرة تزيد مخاوف الجماهير

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس زادت النتيجة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الوطني لكرة القدم أمس أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، من مخاوف الجماهير بمشاركة سيئة في بطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها بعد غد، نظرا للنتائج السلبية التي يتلقاها المنتخب في الآونة الأخيرة.
وجرت المباراة الودية على ملعب الإرسال في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات الطرفين للبطولة الآسيوية بنسختها الثامنة عشرة، حيث تمت بأبواب مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام بطلب من الأجهزة الفنية، إلى جانب تعليمات البطولة التي تمنع بث أي مباراة بعد تاريخ 6 من الشهر الحالي.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة بصفة أساسية بتشكيلة مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، سالم العجالين، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات، وهي التشكيلة نفسها التي شاركت في مباراة قطر الودية الجمعة الماضية.
وقدم المنتخب أداء هزيلا في الشوط الأول، استحق على إثره التأخر بالنتيجة بأربعة أهداف، قبل أن تزداد الغلة في الشوط الثاني، ويسجل المنتخب الياباني الهدفين الخامس والسادس، فيما قلص المنتخب الوطني الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر اللاعب البديل صالح راتب، لتنتهي المباراة بخسارة ثقيلة قبل الاستحقاق الرسمي.
وتسببت الخسارة الكبيرة أمام المنتخب الياباني صاحب المركز 17 عالميا والأول آسيويا، صدمة كبيرة لدى عشاق المنتخب الوطني، الذين استغربوا في البداية كيفية اختيار مواجهة أفضل منتخب في القارة قبل انطلاق البطولة بيومين، ومدى تأثيرها نفسيا على اللاعبين بالدخول للبطولة بحالة معنوية صعبة.
وأصبحت الجماهير الأردنية قلقة على مستقبل المنتخب في مشاركته القارية، لا سيما بعدم فوز المنتخب سوى في مواجهة وحيدة من 9 مباريات مع المدرب المغربي عموتة، إلى جانب تغييره في خطة اللعب وإشراكه بأسماء جديدة في القائمة، لم تحصل على دقائق لعب كافية كثيرا مع فرقها.
ولم ينجح عموتة ورجاله في الاستمرار بالنتائج الإيجابية، بعد فوزه على قطر الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، ليعود المنتخب للفترة الماضية التي شهدت خسارته في العديد من المواجهات تحت قيادة المدرب المغربي، وآخرها من المنتخب اللبناني في نهاية العام الماضي، عوضا عن الخسارة أمام النرويج، وأذربيجان وإيران وديا، وأمام السعودية رسميا، فيما تعادل أمام العراق وديا وطاجيكستان وديا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم على ملعب العقلة تحضيرا للمواجهة الأولى يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، والتي يلتقي من خلالها المنتخب الماليزي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وخلال 4 مشاركات سابقة بالبطولة الآسيوية، نجح المنتخب في تسجيل الفوز مرة وحيدة بأول مباراة له، وكانت في النسخة الماضية العام 2019 في الإمارات على أستراليا بهدف نظيف، فيما تعرض للخسارة مرة واحدة أيضا وكانت أمام العراق بهدف وحيد في العام 2015 في أستراليا، فيما تعادل مرتين أمام اليابان بهدف لمثله في نسخة العام 2011 بقطر، وأمام كوريا الجنوبية بدون أهداف في العام 2004 بالصين.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا بعد غد الجمعة بالمواجهة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل لقب النسخة الأخيرة، بنظيره اللبناني لحساب المجموعة الأولى، في المباراة التي سيحتضنها ستاد لوسيل، إذ تبدأ مراسم الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

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