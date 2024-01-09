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العذاربة.. حكم عالمي مبدع في التايكواندو

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب يعد الحكم الدولي أيمن العذاربة من حكام التايكواندو المميزين على الأصعدة كافة، وهو الذي يحمل الحزام الأسود 6 دان، وفاز العام الماضي بجائزة أفضل حكم في العالم، علما بأنه أول حكم أردني يتصدر التصنيف الدولي على مستوى التحكيم بمختلف الرياضات.
وتسلم العذاربة جائزة أفضل حكم في العالم خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في مدينة مانشستر التي شهدت ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى العام الماضي.
ويتمتع العذاربة بخبرة طويلة في رياضة التايكواندو، التي بدأ ممارستها وهو في عمر السابعة هو وشقيقه بطل آسيا أنس، برعاية والدهما المتابع والمحفز الأساسي لهما، وفي عمر العاشرة حصل على الحزام الأسود 1 دان.
وتابع العذاربة مسيرته في التايكواندو لينضم في العام 2003 إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين، قبل أن ينتقل في العام 2005 إلى صفوف منتخب الرجال.
وحصل العذاربة على العديد من الإنجازات لاعبا، منها برونزية ألعاب التضامن الإسلامي الأولى بالسعودية، برونزية البطولة العربية في البحرين العام 2008، وانضم في العام 2006 إلى منتخب الجامعات وبقي فيه حتى العام 2009، وهو العام الذي أعلن فيه اعتزاله، حيث بدأ العمل مدربا في رياضة التايكواندو، وفي العام 2010 حصل على شارة التحكيم الوطني وشارك في العديد من البطولات المحلية، ومن ضمنها تصفيات المنتخب، وتدرج في التحكيم المحلي لغاية العام 2017، عندما حصل على شارة التحكيم الدولي من خلال الدورة الدولية التي أقيمت في الفجيرة الإمارات.
وقام العذاربة بالتحكيم في العديد من البطولات الدولية المفتوحة المصنفة من عيار النجمة والنجمتين، وحصل على جائزة أفضل حكم في معظم البطولات التي شارك فيها مثل بطولة كأس العرب (نجمة واحدة) وبطولة الفجيرة (نجمتان) وبطولة لبنان الدولية.
وفي العام 2022، انطلق العذاربة للعالمية، وشارك في البطولة الرسمية الأولى وهي بطولة العالم للأشبال والناشئين في بلغاريا. وفي نهاية العام حصل على الدرجة الدولية الثانية.
وشارك العذاربة الموسم الماضي، في معسكر انتقاء الحكام لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة أبرز الحكام الدوليين عن قارة آسيا، وتم اختياره من ضمن أفضل 48 حكما في العالم المرشحين للمشاركة في تحكيم الأولمبياد، كما ساهم في إدارة بطولة العالم للرجال في أذربيجان وحصل على جائزة أفضل حكم بالبطولة كأول أردني يحصل على هذه الجائزة، وشارك في جميع البطولات الرسمية تحت مظلة الاتحاد الدولي لفئة الرجال وبطولات الجائزة الكبرى، وتم اختياره في هذة البطولات لتحكيم العديد من المباريات المهمة الحساسة.
وقال العذاربة لـ"الغد": "حصلت على جائزة أفضل حكم بالعالم من خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي الذي يقام كل عام بعد نهاية بطولة الجائزة الكبرى الختامية المصنفة (عيار 10 نجمات)، حيث تم اختيار5 مرشحين من قبل الاتحاد الدولي للعبة لجائزة أفضل حكم العام 2023، ومن ثم جرت عملية التصويت من خلال الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والمدربين واللاعبين".
وأشار: "أود توجيه الشكر لجميع من ساندني في هذا الإنجاز الأول على الصعيد التحكيمي في الأردن، حيث يعود الفضل في ذلك للاتحاد الأردني للتايكواندو وعائلتي وزملائي ووالدي وشقيقي أنس، وأهدي هذا الإنجاز لبلدي الأردن، حيث كان لي الشرف بتمثيل بلدي في المحافل الدولية ورفع اسم الوطن عاليا".

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