Thursday, 11 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل سيؤثر تجميد سلة الممتاز على أداء صقور الأردن في التصفيات الآسيوية؟

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تتباين الآراء حول التداعيات التي سيخلفها قرار تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للرجال، على أداء المنتخب الوطني الأول في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية.
ويستهل "صقور الأردن" مشواره بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة، قبل أن يحل ضيفا ثقيلا على المنتخب السعودي عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
ورغم احتراف محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس في الدوري العراقي، وأحمد الدويري مع شاجداش بودروم سبور التركي وهاشم عباس مع الوكرة القطري والمجنسين الأميركيين رونداي جيفرسون مع تروبانج جيجا الفلبيني ودار تاكر مع بيروت فيرست كلوب اللبناني، إلا أن الكثير من اللاعبين المحليين ما يزالون بعيدين عن أجواء خوض المباريات ويفتقدون حساسية الاحتكاك واللعب.
ويقول المدرب الوطني نهاد ماضي في حديثه لـ "الغد": "لا أعتقد أن بطولة الدوري المحلي كانت معيارا رئيسيا سابقا في تحضير لاعبي المنتخب الوطني الأول، وذلك لضعف المنافسة وتباين المستوى على مدار السنوات الماضية، وربما إقامة معسكر يتخلله خوض عدد من المباريات يعد كافيا لتحضير اللاعبين للاستحقاق المقبل".
ويتابع: "علينا التكيف مع الأوضاع الراهنة، ويجب أن يعمل اللاعبون على التدريب بشكل منفرد للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، وتبقى الأمور الفنية مرهونة بالجهاز التدريبي ومدى قدرته على زيادة الانسجام بينهم في فترة قصيرة".
ويتوقع أن يباشر المنتخب الوطني لكرة السلة، تدريباته الأولية مطلع الأسبوع المقبل، بإشراف المدربين عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، على أن يصل المدير الفني وسام الصوص في الأول من شباط (فبراير) المقبل، - والذي ما يزال عقده الجديد الممتد لعامين - مرهونا بموافقة اللجنة الأولمبية، في ظل وجود إدارة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، تتحضر لإجراء انتخابات رسمية بعد أولمبياد باريس.
في المقابل، قال أبو قورة: "يفتقد العديد من اللاعبين إلى حساسية خوض المباريات، لكن الشيء الإيجابي أن الركائز الأساسية تحترف في الخارج، فيما خاض عدد من اللاعبين الشباب مباريات ودية على هامش المعسكر التدريبي في مصر، واستعادوا جزءا من حساسية خوض المنافسات".
ويضيف: "غياب تنظيم بطولة محلية للرجال، يجعل مستوى المنافسة منخفضا بين اللاعبين ومحصورا بين عدد قليل منهم، وهذا لا يخدم اللعبة"، كاشفا أن عملية اختيار اللاعبين مع غياب المنافسة الرسمية تعتمد على تاريخهم ومستواهم في التدريبات.
وما يزال اللاعبون، فريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وسامي بزيع ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفادي قرمش ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد عبيد وغيرهم من لاعبي المنتخب الوطني، لا يرتبطون بعقود محلية أو خارجية، علما بأن البعض منهم يحرص على التدريب بشكل منفرد للحفاظ على جاهزيته البدنية.
من جانبه، يرى المدرب الوطني فيصل النسور أن التدريبات لا تعد كافية للاعبين المحليين من أجل رفع جاهزيتهم، لافتا إلى أن اللعب مهم لتطوير مستوى اللاعبين.
ويؤكد النسور في حديثه لـ "الغد": "لا تتجسد في الأردن مقولة: "إن الدوري القوي يفرز منتخبا قويا، فالتحضير والمعسكرات وفترة التجمع الطويلة وخوض المباريات، كلها عوامل من شأنها أن ترفع جاهزية عناصر المنتخب الوطني"، مشددا على أن تاريخ اللاعب والأداء في التدريبات، لا يظهران الشكل الحقيقي لمستواه وإمكانياته.
ولم يخف المدرب الوطني يوسف أبو بكر، صعوبة المهمة المقبلة على الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني، لتباين مستويات اللاعبين، مؤكدا: "سيكون هناك تأثير كبير على أداء المنتخب الوطني في النافذة الأولى، بغض النظر عن المستوى العام لبطولة الدوري ومدى تأثيرها في الاختيارات الفنية".
واستطرد: "غياب المسابقة المحلية، يعني أنه لن تكون هناك فرصة للجهاز التدريبي للمنتخب الوطني لاستكشاف المواهب الجديدة والشابة، ما يؤثر على قاعدة الاختيار بين اللاعبين ويبدد طموحات التطوير للمرحلة المقبلة".
ويرى مراقبون، أن طريق المنتخب الوطني نحو حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، لا يبدو صعبا مع وجود منتخبات، السعودية والعراق وفلسطين إلى جانبه في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية، خصوصا وأن "الأخضر السعودي" ضمن التأهل إلى كأس آسيا بصفته مستضيفا للبطولة، ما يفتح الباب أمام التأهل المباشر لمنتخبين بين الفرق الثلاثة في المجموعة – بانتظار التأكيد الرسمي من الاتحاد الدولي "فيبا" - علما بأن نظام البطولة ينص على تأهل أول وثاني المجموعات الست إلى النهائيات، مع تأهل ثوالث المجموعات الست لخوض تصفية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى البطولة الآسيوية.

MENAFN09012024000072011014ID1107702739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث