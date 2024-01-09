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الوحدات يعيد رسم خريطة التحضيرات لمواجهة إلغاء بطولة دبي

1/9/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة بدأ فريق الوحدات لكرة القدم، بإعادة تشكيل خريطة تحضيراته واستعداداته للمرحلة المقبلة من الموسم الكروي، بعد اصطدامه بقرار إلغاء منافسات بطولة دبي التي كانت مقررة يوم 19 من الشهر الحالي.
وكان الوحدات يعد العدة للسفر إلى دبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، للمشاركة في هذه البطولة التي تعد مرحلة تحضير مناسبة لاستئناف منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين، قبل أن يصطدم بإلغاء البطولة، وبالتالي الحاجة لإعادة رسم خريطة التحضيرات، بإشراف المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
وبدأ الوحدات بإعداد برنامج تدريبي لتعويض إلغاء المشاركة في البطولة، من خلال تكثيف التدريبات البدنية في المرحلة الحالية، خاصة وأن لاعبي الوحدات المنضمين حاليا لصفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم وعددهم 6، يستعدون للعودة إلى النادي اليوم، ما يعني تواجد عدد جيد من اللاعبين الذين من الممكن أن يساعدوا المدرب على إجراء تدريبات متكاملة رغم غياب لاعبي الفريق في المنتخب الوطني الأول.
وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة، تنظيم عدد من المباريات الودية مع الأندية المحلية، لتعويض غياب المباريات التي كان يفترض أن يخوضها الوحدات في بطولة دبي.
ويحتاج المدرب أبو طعيمة، لخوض أكبر عدد من المباريات الودية، للتعرف على قدرات لاعبيه، خاصة ممن لا يشاركون في التشكيلة الأساسية، للوقوف على جاهزيتهم، ومعرفة إمكانية الاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المدرب الجديد تولى مهمته قبل أيام قليلة، وبالتالي الحاجة لعدد من المباريات الودية، لتقييم اللاعبين، وصولا إلى تشكيلة مثالية قادرة على تمثيل الوحدات في المنافسات المقبلة.
المدرب أبو طعيمة أيضا، يستعد لتقديم تقرير فني لإدارة النادي، يكشف فيه عن أسماء اللاعبين الذين من الممكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة، وبالتالي الدخول معهم في مفاوضات لفسخ عقودهم بالتراضي، من دون أن يكلف صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة.
ووفق المعلومات، فإن المدرب بات يملك تصورا مقبولا بشأن اللاعبين الذين من الممكن استبعادهم في المرحلة المقبلة، أو تحريرهم لصالح أندية أخرى، خاصة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي بداية الموسم الحالي وقبل تعيين الجهاز الفني.
وينتظر أن تتسلم إدارة النادي قريبا التقرير الفني، بحيث يتم مناقشته مع الجهاز الفني، لمعرفة دقة ما جاء فيه، وبالتالي حسم إمكانية تجسيده على أرض الواقع، من دون أن يلحق أي ضرر بالنادي.

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