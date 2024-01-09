إسرائيل تشن حملة شرسة لمقاطعة منتجات“هدى بيوتي”



مؤيدو إسرائيل يهددون بمقاطعة "سيفورا" التي تبيع منتجات هدى بيوتي

قام مؤيدو إسرائيل من المؤثرين والمعلقين بتهديد سلسلة متاجر العناية الشخصية والتجميل الفرنسية "سيفورا" بمقاطعتها، إذا ما واصلت بيع منتجات شركة مستحضرات التجميل هدى بيوتي، لمالكتها العراقية الأمريكية، هدى قطان، ملفقين لها اتهامات بـ"كراهية اليهود" و"معاداة السامية".



على حسابها بمنصة "تيك توك" نشرت المؤثرة، روشيل ليا، مقطع فيديو تنتقد فيه هدى بيوتي؛ لوصف الأخيرة الصهيونية بالنازية الجديدة، وشاركت مقاطع عدة من حساب نجمة التدوين في عالم التجميل على "إنستغرام" قائلةً: "نادراً ما رأيت شخصاً يكره اليهود ويكره إسرائيل مثل هدى قطان، ولا تزال سيفورا تبيع جميع منتجاتها في متاجرها".



هدى قطان تواجه حملات مقاطعة لمنتجاتها منذ بداية دعمها لغزة

يذكر أن خبيرة التجميل ورائدة الأعمال، هدى قطان، تواجه حملات مقاطعة إسرائيلية لمنتجاتها، منذ إعلان موقفها من الحرب على غزة، حيث وقع أكثر من 14.686 شخصاً عريضة تشير إلى أنّها تبث رسالة كراهية تجاه الشعب اليهودي، وتطالب العريضة شركة سيفورا بإزالة جميع منتجات هدى بيوتي من رفوفها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وكانت قطان -الأمريكية من أصل عراقي- قد أعلنت منذ بداية الحرب على غزة، إيقاف أنشطتها الخاصة بالترويج لمنتجاتها من مستحضرات التجميل التي تحمل اسم "هدى بيوتي"، واستخدام منصتها الشخصية على إنستغرام لتعريف العالم بالأحداث في غزة، من خلال نشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية للرد على تضليل الإعلام الغربي.



في المقابل، دعت العديد من المؤثرات في العالم العربي ومتابعي هدى قطان إلى دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر شراء منتجاتها.



ويتابع هدى قطان على إنستغرام 3.2 مليون متابع، أما حساب العلامة التجارية "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل فيتابعه 53.7 مليون متابع. -وكالات

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