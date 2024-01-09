صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية



واستخدم باحثون النقاط الكهربائية التي تمتلكها هذه البناتات لتعزيز عملية النمو، ووجد العلماء أن صعق شتلات الشعير بالكهرباء يساعد على نمو البراعم الجديدة بشكل أسرع.



وعلى الرغم من أن البحث قد يبدو أنه ينم عن بعض "المرح" بالنسبة للبعض، إلا أنه قد يكون في الواقع نعمة حقيقية لتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، في وقت يتزايد فيه القلق على الأمن الغذائي، وسط الصراعات وتغير المناخ، بحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، سيواجه ما بين 691 و783 مليون شخص الجوع في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019.



وقد أجرى الباحثون تجارب على الكهرباء من قبل لمحاولة تعزيز إنتاجية المحاصيل، حيث قاموا بإخضاع شتلات الشعير والبازلاء ونبات الأرابيدوبسيس ثاليانا، وهو نبات من عائلة الخردل، لمجالات كهربائية عالية.

ولتقليل استهلاك الطاقة، قام الفريق السويدي الذي أجرى الدراسة الجديدة بتطوير نظام زراعة مائية منخفض الطاقة، يطبق جهدًا صغيرًا ولكن ثابتًا على شتلات الشعير لمدة خمسة أيام، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "PNAS".

وتعمل أنظمة الزراعة المائية على استبدال التربة بالمياه، وتستخدم سمادًا أقل من طرق الزراعة الأخرى، لأنه يمكن إعادة تدوير العناصر الغذائية والمياه من خلال النظام.



في حين أن الزراعة المائية لديها الكثير من المزايا، إلا أنها مجرد حل واحد ممكن لتحسين الأمن الغذائي، الذي يصادف أنه مناسب بشكل خاص "للمناطق ذات الأراضي الصالحة للزراعة والتي تعاني من ظروف بيئية قاسية"، كما تقول الباحثة في مجال الإلكترونيات الحيوية ومؤلفة الدراسة، إليني ستافرينيدو، من جامعة لينشوبينغ.



قامت ستافرينيدو وزملاؤها بوضع شتلات شعير عمرها 5 أيام على سقالات مصنوعة خصيصًا، ثم استخدموا جهدًا كهربائيًا منخفضًا لمدة خمسة أيام، ثم منحت فترة نمو لمدة خمسة أيام أخرى قبل الحصاد.



ولاحظ الباحثون أنه، في المتوسط، كانت النباتات المحفزة كهربائيًا تحتوي على أنسجة أكثر بنسبة 50 في المئة، وكانت أطول بنسبة 30 في المئة من النباتات التي لم تمسها بعد 15 يوما من النمو.

ولم يُعرف بعد كيف يعزز النبض المستمر للكهرباء نمو النبات. لكن أحد الاقتراحات هو أن النباتات المحفزة كهربائيًا هي بطريقة أو بأخرى أكثر كفاءة في امتصاص العناصر الغذائية.



ووجد الباحثون في التجارب اللاحقة، أن النباتات المحفزة تعالج النترات بكفاءة أكبر، مع مستويات أقل من مركب النيتروجين غير العضوي مقارنة بنظيراتها غير المكهربة، ما يشير إلى أنهم حولوها إلى كتلة حيوية تحتوي على النيتروجين.



وتقول ستافرينيدو: "لكن ليس من الواضح بعد كيف يؤثر التحفيز الكهربائي على هذه العملية".



والمثير للدهشة أن الباحثين اكتشفوا أن طفرة نمو الشتلات لم تحدث مباشرة بعد التحفيز الكهربائي، ولكن خلال الأيام الخمسة من النمو المسموح بها بعد إيقاف تشغيل الأقطاب الكهربائية.



ويشير هذا إلى أنه حتى الجرعات الصغيرة والقصيرة من التحفيز الكهربائي قد يكون لها تأثير دائم على النباتات.