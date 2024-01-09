الصحة العالمية: شخص من كل ستة أشخاص في العالم مُصاب بالعقم



وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسييوس، في تقرير جديد، إلى أنّ ((شخصاً من كل ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له)).



وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ هذا الوضع يمثّل ((مشكلة صحية كبيرة)) تطاول 17.8% من السكان البالغين في الدول الغنية، و16.5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة.



وقال غيبريسييوس إنّ ((التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يصدر منذ عشر سنوات، كشف عن واقع مهم يتمثل في أنّ العقم لا يميّز بين البشر)).



ولم يُشر التقرير إلى الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطوّرت هذه المشكلة الصحية بمرور الزمن، إلا أنّه وفّر فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامَي 1990 و2021.



وأظهر التقرير أنّ ((العقم يؤثر على قسم كبير من سكان العالم))، لأنّ هذه المشكلة الصحية تطاول 17.5% من البالغين في العالم أجمع.



وأكد غيبريسييوس أنّ ((العقم يؤثر على ملايين الأشخاص))، لكن رغم ذلك، ((لم تتناوله دراسات كافية، فيما تواجه العلاجات اللازمة له نقصاً في التمويل وهي غير مُتاحة لكثيرين، بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة، وعدم توافرها بصورة كافية)).





وتابع أنّ ((النسبة الكبيرة من المتأثرين بالعقم تُظهر الحاجة إلى توسيع نطاق إتاحة الرعاية الخاصة بالخصوبة، وضمان عدم تهميش هذه المسألة في الأبحاث والسياسات الصحية، حتى تصبح العلاجات الفعّالة وذات التكلفة المقبولة مُتاحة لمن يرغب في التخلّص من هذه المشكلة)).



مرض يُصيب الجهاز التناسلي

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ العقم هو مرض يُصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدَّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهراً أو أكثر من الجماع المنتظم، من دون استخدام وسائل منع الحمل. ويمكن أن يسبب العقم ضغوطاً نفسية ونبذاً وأزمات مالية للمصابين به.



وقالت مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة الصحة العالمية، باسكال ألوتي، خلال عرض التقرير أمام الصحافيين، إن ((الحمل عادة ما يكون مصحوباً بضغط اجتماعي كبير))، مضيفةً إنّ ((إنجاب الأطفال لا يزال في بعض الدول عملية ضرورية مرتبطة بنظرة المجتمع إلى الأنوثة وإلى الزواج. وغالباً ما يمثّل الفشل في الإنجاب وصمة اجتماعية)).



ولفتت إلى أنّ ((الأشخاص الذين يواجهون مشكلة العقم غالباً ما يعانون قلقاً واكتئاباً))، مشيرةً إلى وجود ((خطر متزايد للعنف المنزلي المرتبط بالعقم)).



ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تطوير وسائل الوقاية من العقم وتشخيصه وعلاجاته، التي تتضمّن تقنيات إنجابية مُساعِدة كالتلقيح الاصطناعي.



من جهته، أكد الطبيب، جيتو مبورو، من منظمة الصحة العالمية: ((نريد ضمان كسر حاجز الصمت بشأن العقم، من خلال التأكّد من أنّه ضُمّن في السياسات والخدمات الجنسية والإنجابية والتمويل المرتبط بهما)).



وفي حين عرض التقرير بيانات تؤكد ((الانتشار المرتفع للعقم في العالم))، سلّط الضوء كذلك على نقص البيانات في بلدان عدة، من بينها دول أفريقية وبلدان من شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا.



ودعا الدول إلى ضمان توافر كمية أكبر من البيانات المتعلقة بالعقم والمصنّفة استناداً إلى العمر والأسباب، للمساعدة في تحديد حجم المشكلة وإدراك الأشخاص الذين يحتاجون إلى معالجة الخصوبة، وكيف يمكن تقليص المخاطر الناجمة عن العقم. -وكالات

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