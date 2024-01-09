5 أنواع من التوابل تكبح رغبتك في تناول السكريات



لماذا نرغب في تناول السكريات كثيرًا؟

الحساسيات الغذائية ونوبات التوتر الطويلة والشعور بالوحدة وعدم التوازن في مستويات السكر في الدم، أو حتى التقلبات في الهرمونات، يمكن أن تجعلنا نتوق إلى الأشياء الحلوة.



ومع ذلك، قد لا يكون الإفراط في تناول الأطباق الحلوة هو القرار الأفضل. إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى حالات صحية خطيرة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والهرمونات غير المتوازنة وانخفاض الحالة المزاجية أو حتى القلق.

ولا ننسى أن السكر يسبب الإدمان بشكل كبير. لذا، إذا كنت ترغب في صحة جيدة على المدى الطويل، فقد ترغب في تقليل تناول السكر.



وتبين أن بعض التوابل يمكن أن تساعدك على كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع ((healthshots)) الطبي المتخصص.



وحسب الخبير، عندما نطعم أجسامنا السكر يكون هناك ارتفاع في إفراز الناقل العصبي السيروتونين (هرمون الشعور بالسعادة) في الدماغ. إلى جانب ذلك، يمنح البيتا إندورفين (مسكنات الألم الطبيعية) شعورًا بالسعادة، ويزيد من احترامنا لذاتنا ويساعد أيضًا في التخلص من القلق؛ هذا هو السبب في أن البحث في هذا الصندوق من الحلويات السكرية يبدو جيدًا جدًا. كما أن نقص المغنيسيوم في أجسامنا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبتنا التي لا تنتهي في تناول السكر. لذلك، يمكنك زيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الشوكولاتة الداكنة والسبانخ والأفوكادو وبذور اليقطين وغيرها.



5 توابل معروفة تحدّ من تناول السكريات؟

يمكن أن يكون الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر أمرًا صعبًا، خاصة مع انتشار الحلويات والوجبات الخفيفة المحملة بالسكر والتي تحظى بشعبية كبيرة.



ومع ذلك، من المعروف أن التوابل الهندية التقليدية تقلل من هذه الرغبة الشديدة.

وفقًا لأخصائي التغذية والتغذية السريرية الدكتور أوشاكيران سيسوديا.



وحسب الخبير، فيما يلي بعض التوابل التي تقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر:



1. القرفة









من المعروف أن القرفة تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق تقليد نشاط الأنسولين وزيادة نقل الغلوكوز إلى الخلايا.



2. بذور الحلبة









تحتوي بذور الحلبة على حمض أميني يمكن أن يحفز إطلاق الأنسولين. وأن الطريقة المثالية هي نقعها طوال الليل وتناولها في الصباح، أو طحنها إلى مسحوق وإضافتها إلى الكاري.



3. الزنجبيل









الزنجبيل ينظم نسبة السكر في الدم ويقلل من الرغبة الشديدة بتناوله بسبب نكهته. كما أنه إضافة شعبية لشاي الصباح.



4. القرنفل









لقد أثبت القرنفل قدرته على تحسين وظيفة الأنسولين وخفض تركيز الغلوكوز في الدم. يمكن إضافته إلى أطباق الأرز أو الكاري أو حتى الشاي.



5. الهيل









الهيل هو أحد التوابل العطرية الشهيرة ذات النكهة المميزة وهو فعال في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر. لذا أضفه إلى الشاي أو حتى أطباق الأرز.



تجدر الإشارة إلى أنه يجب إضافة التوابل إلى نظامك الغذائي مع الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات للحصول على وجبة صحية غير سكرية. أما إذا لاحظت وجود حساسية أو رد فعل تجاه أي من هذه التوابل، فاستشر أخصائي التغذية الخاص بك على الفور.

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