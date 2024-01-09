هاتف آيفون سقط من ارتفاع 16 ألف قدم وظل سليما.. كيف؟



وسقط الهاتف بعد انفجار باب لمخرج طوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" خلال تحليقها، مما أجبرها على الهبوط اضطراريا في أوريغون، الجمعة، وعدم وصولها إلى وجهتها في كاليفورنيا.



الطائرة التي تعرضت للحادث من طراز بوينغ 737 ماكس، عادت إلى بورتلاند بعد 35 دقيقة من إقلاعها، إثر انهيار جزء من هيكلها، مما تسبب في سقوط عدد من المقتنيات.



ونشر شون بيتس، الأحد، صورا للهاتف وكتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "نجا من سقوط من 16 ألف قدم"، وأشار إلى أنه حينما اتصل بالمجلس الوطني لسلامة النقل (الوكالة الفيدرالية التي تحقق في الحادث) للإبلاغ عن عثوره على الهاتف، تم إبلاغه أنه "الهاتف الثاني الذي يتم العثور عليه".



وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز"، في بيان الجمعة، إن 177 راكبا وطاقما ممن كانوا على متن الطائرة "هبطوا بسلام".



وتابعت: "على الرغم من أن هذا النوع من الأحداث نادر، إلا أن طاقم الطيران لدينا تم تدريبه واستعداده لإدارة الوضع بأمان". نحن نحقق فيما حدث وسنشارك المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".



وتم تسليم طائرة MAX 9 الجديدة في أواخر أكتوبر لألاسكا آيرلاينز، وتم اعتمادها في أوائل نوفمبر، وفقا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية.



كيف بقي الهاتف سليما؟

وأشار الباحث في معهد الفيزياء الفلكية بجامعة أوسلو، دنكان واتس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن بقاء الهاتف سليما ربما إجابته الأساسية هي "مقاومة الهواء".



حينما يسقط أي جسم نحو الأرض سيصل إلى نقطة السرعة النهائية أو القصوى، والتي فيها لا يمكن لقوة الجاذبية أن تزيد من سرعته بعدها بسبب مقاومة الهواء، بحسب الصحيفة.



وواصل واتس حديثه: "لو سقط الهاتف وشاشته مواجهة للأرض، سيكون هناك انجذاب قوي للأسفل، لكن لو سقط بشكل مستقيم ستتراجع هذه القوة".



وأوضح أنه كلما كان جهاز "آيفون" أكبر حجما كلما انخفضت سرعته النهائية، وتكون في المتوسط 50 ميلا في الساعة، وأن السرعة القصوى هي حوالي 100 ميل في الساعة "وهو ما لن يحدث إلا لو كانت شاشة الهاتف مواجهة للأرض".



كما لفت إلى أن الهاتف كان سيتضرر بالتأكيد لو سقط على حجارة أو رصيف، لكن العشب لعب دورا في تخفيف أثر السقوط.



وليست هذه المرة الأولى التي تحدث واقعة شبيهة، ففي يونيو 2023، نشر حساب أحد الأشخاص على تيك توك، فيديو قال فيه إن هاتف آيفون نجا من التدمير بعد سقوط من على ارتفاع 14 ألف قدم.



حينها سقط الهاتف نحو أرضا عشبية خضراء ومنطقة طينية. كما ظهر في المقطع المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.- فرانس برس