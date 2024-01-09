هل حقا ماء الأرز مفيد لنمو الشعر ومنع تساقطه؟



وماء الأرز هو الماء النشوي المتبقي بعد نقع الأرز أو طهيه. وبالرغم من احتوائه على كمية كبيرة من النشا والتي تصل نسبتها إلى 75 - 80 في المئة، فإنه يحتوي أيضاً على العديد من الأحماض الأمينية، ومجموعة فيتامين ب، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى بعض المعادن المختلفة، مثل المغنيسيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، ومضادات الأكسدة، مثل الإنوسيتو.



وبحسب موقع "الطبي "، فإن العديد من النساء في الصين واليابان وجنوب شرقي آسيا، اعتدن على مدار قرون استخدام ماء الأرز كعلاج للشعر، حيث يعتقد أنه يجعل الشعر ناعماً ولامعاً، لافتا إلى أنه يستخدم هناك للمساعدة تطويل الشعر بشكل أسرع.



أما موقع "medical news toda " الصحي، فيرى أن النشا الموجود في ماء الأرز يساعد على شفاء الجلد التالف للأشخاص المصابين بالتهاب الجلد، وفقا لدراسات أجريت في أوقات سابقة.



في المقابل، يقول خبراء الصحة أنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي من الأدلة لإثبات أن ماء الأرز يحسن صحة الشعر، بل أن رهطا منهم أشار إلى هذا النوع من العلاجات قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لبعض الناس.



وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة مينيسوتا، الدكتورة روندا فرح، أن شطف الشعر بماء الأرز قد يؤدي إلى إتلافه، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الشعر التالف الذي يميل إلى التكسر بسهولة أكبر.



وأكدت أن ماء الأرز يحتوي على الكثير من النشا، الذي يمكن أن يسحب الرطوبة من الشعر، مما يجعله هشاً، بحسب موقع "هيلث " الصحي.



وبرر خبراء أن الذين حصلوا على نتائج جيدة نوعا بسبب استخدام ماء الأرز، قد يعتمدون نظاما غذائيا صحيا مفيدا للشعر، كما هو الحال مع العديد من نساء قبيلة ياو الصينية.



وتؤكد طبيبة الأمراض الجلدية، ديردري هوبر ، إن الأرز مليء بالعناصر الغذائية.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني تلقائيًا أنه يمكنه تحسين شعر الأشخاص.



ولفتت إلى أن بعض المستحضرات المصنوعة من ماء الأرز والمشبعة بالكثير من المواد المعدنية تختلف كثيرا في خصائصها عن ماء الأرز العادي، لذلك قد تعطي بعض النتائج الواعدة بشأن صحة الشعر.



وفي سياق متصل، أكدت فرح أن بعض العلاجات التي تناسب بعض الأشخاص قد لا تكون بالضرورة ناجعة مع آخرين، بسبب اختلاف نوعية الشعر والأمراض التي يعاني منها الفرد، مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لمعرفة أسباب المشاكل بدقة التي تؤدي إلى تساقط الشعر أو عدم نموه، وبالتالي الحصول على العلاجات المناسبة، نقلا عن الحرة.