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نمارق مصفوفة كتاب يحتفي بعبد القادر الرباعي ومسيرته الإبداعية

1/9/2024 11:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "نمارق مصفوفة"، وهو عبارة عن دراسات ومقالات وشهادات، تكريما للدكتور عبد القادر الرباعي.
قام بالإشراف على الكتاب وتحريره الدكتور عمر الفجاوي وعامر أبو محارب، وكتب له تصدير الدكتور إبراهيم السعافين.
الكتاب جاء في ثمانية أقسام؛ الأول بعنوان "دراسات في المنهج والقراءة النقدية النوعية"، كتب فيه "حسن البنا عزالدين، دسوقي إبراهيم، عمر الفجاوي، عيسى برهومة، مريم جبر، يوسف عليمات"، وفي القسم الثاني بعنوان "جهد د. عبدالقادر الرباعي في النقد الثقافي" حيث كتب كل من "أحمد المرازيق، هشام زغلول، يوسف عليمات، طارق بوحالة، خالد الجديع"، والقسم الثالث بعنوان "دراسات في الصورة الفنية والبلاغة"، كتب كل من "أحمد مطلوب، مصلح النجار، فوز نزال، عمر أبو الهيجاء، تماضر عطروز، نادي أبو قطام".
اما القسم الرابع وهو بعنوان "حكاية وشم/السيرة الذاتية للرباعي (قراءات سردية)"، كتب كل من "د. نبيل حداد، فايز عثامنة، أحمد المرازيق، إيمان عبدالهادي، عامر أبو محارب، مي بكليزي"، أما القسم الخامس وهو بعنوان "مدارات عرار ونقد الاستشراق"، فقد كتب فيه كل من "عزيزة علي، هادي نهر، غسان عبدالخالق، صحيفة العرب"، بينما جاء القسم السادس بعنوان "دراسات ملف (مجلة أفكار العدد 191 أيلول 2004) الرباعي الناقد المجدد"، كتب فيه كل من "د. زياد الزعبي، عمر القيام، جمال مقابلة، أمل نصير، إبراهيم الياسين". القسم السابع بعنوان "د. عبدالقادر الرباعي الناقد والإنسان شهادات"، فقد كتب كل من "محمد الصباريني، أحمد الحيزم، عبدالسلام الشاذلي، حفيظة الشيخ، أمين اليزيدي، محمد الحسني، عامر أبو محارب، عبدالله الغويل، إسماعيل فتاتيت، هدى جمال"، وفي القسم الثامن وهو بعنوان "حوار"، حيث كتب كل من نضال القاسم.
وتحت عنوان "تصدير" كتب الدكتور إبراهيم السعافين بعنوان "تحية لعبدالقادر الرباعي"، قال فيها "يجتمع هذا النفر الكريم من العلماء والباحثين والتلاميذ والأصدقاء في هذا السّفر الجامع لتحيّة علم من أعلامنا وناقد بارز من نقادنا وعالمٍ من علمائنا ودارس مهّمٍ من دارسينا تحيّةَ محبّةٍ وتجلّةٍ وتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور عبد القادر الربّاعيّ في حياته العلميّة والفكريّة والتدريسيّة، واعترافا صادقا بما قدّمه طوال حياته الخصبة لأجيالٍ من الطلاّب والباحثين، ولما أسداه لوطنه وأمّته من إسهاماتٍ جليلة بدت في هذا السّفر آية محبّةٍ وعرفانٍ.
واستعرض السعافين سيرة الرباعي الذي درس في جامعة دمشق في إبان عنفوانها حين كان قسم اللغة العربية يضم خيرة الأساتذة المرموقين والعلماء الأفذاذ الذين حفظ التاريخ أعمالهم الجليلة في المجالات المختلفة من علوم اللغة العربية وآدابها، وما يتصل بها من فكر وتاريخ وحضارة، مبينا أن الرباعي تابع دراساته العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة.
وتابع السعافين حديثه عن الرباعي؛ من حسن الحظ أن الرباعي اختار أمرين مهمين أولهما اختيار شعراء من التراث هما صريع الغواني مسلم بن الوليد لأطروحة الماجستير، وأبو تمام لأطروحة الدكتوراه وثانيهما اختيار الصورة الفنية على ضوء الدراسات المعاصرة، فجمع بين اختيار شاعرين كبيرين لهما بصمة واضحة في الشعر العربي عامة وفي العصر العباسي خاصة، وجمع في دراسته للصورة بين موروثنا النقدي والبلاغي من جهة ودراسات الصورة والأسطورة في النقد العالمي الحديث.
ورأى السعافين أن الرباعي كان بارعا في اقتناص الموضوعات الطريفة، ولعل نظرة سريعة على عناوين كتبه وأبحاثه تجعلنا ندرك مصداق ما ذهبت إليه. فقد لاحق المستجدات وبرع في الكتابة فيها. ولم يقف عند شعر التراث وقد عالج كثيرا من سماته وظواهره وقضاياه، ولكنه التفت إلى الشعر الحديث وناقش بعض أدواته وظواهره وقضاياه أيضا. كما وقف في سياق الدراسات المعاصرة عند تحولات النقد الحديث من النقد السياقي التاريخي والاجتماعي والتاريخي إلى مرحلة النقد الحديث، ودراسة الصورة من أهم إنجازات النقد الجديد وأبرز تجلياته، إلى ما تلا ذلك من اتجاهات النقد الأسني من بنيوية وتفكيك وظاهراتية وما تبعها من اتجاهات.
ولفت السعافين إلى أبزر التحولات في مرحلة النقد الثقافي، فالدكتور الرباعي سلط ضوء على الإصرار على أدبية الأدب، وأن العنصر الجمالي هو أساس النص الأدبي وقوامه قد نحا منحى مختلفا جعله أمينا مع رؤيته وموقفه.
ورأى السعافين أن الرباعي ظل في دراساته التطبيقية يفيد من حركات النقد واتجاهاته وتحولاته يسيطر على المنهج ويقوده حسب فهمه ورؤيته الموضوعية. وقد قال أحد نقاد البنيوية: إن البنيوية لا تستطيع أن تقرأ لنا قصيدة واحدة، بمعنى أن الناقد هو الذي يملك كل شيء وما المنهج إلا أداة في يده يفيد منها متى يشاء وكيف يشاء. وهذا هو الحال مع الرباعي الذي امتلك، منذ البداية، المادة والمنهج والأداة والرؤية والموقف، وقد ظهر ذلك في دراساته التطبيقية، وقد قلت في موضع آخر، إن إنجازنا النقدي يتجلى في التطبيق وليس في التنظير. وأما في الموقف فقد ظهر عمله في قراءة أعمال بعض المستشرقين حيث يتصدى بقوله لكشف ما يعتقد أنه الحق ويغوص في التحليل والتقويم.
وخلص السعافين إلى أن الرباعي هو نموذج لهذا الجيل الذي حفر في الصّخر، وظلّ وفيّا لرسالته مثابرا صابرا، لا يتوقّف عن الإنتاج والإبداع في كلّ مرحلةٍ من مراحل حياته، لم يكن عمله اقتناصا لمغنم أو مكسب، بل قدوة لجيل من الباحثين الذين أثر فيهم تأثيرا عميقا، ونال محبتهم وعرفانهم والتفوا حوله، يثنون على ما قدم لهم من أياد بيضاء، وعلى ما اتصف به من سماحة ونبل وتواضع وإصرار على إنجاز كل جديد ورصين.

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