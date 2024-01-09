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خطر جسيم على الصحة.. سببه الشرب من عبوات المياه البلاستيكية

1/9/2024 11:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت دراسة جديدة من أن المياه المعبأة في عبوات البلاستيك يمكن أن تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة الخطيرة على الصحة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
يستهلك الناس في جميع أنحاء العالم المواد البلاستيكية النانوية، بشكل يومي، وتتزايد المخاوف الصحية لأنها يمكن أن تغزو مجرى الدم والخلايا.
ووجد العلماء بواسطة الكشف بالليزر أن كل لتر يحتوي على متوسط 240 ألف جسيم من تلك المواد.
وقد تمكنوا من التعرف عليها حتى عرض 100 نانومتر -وهي أرق بألف مرة من الشعرة- ولكن من الممكن أن يكون هناك جسيمات أصغر حجما.
وقال وي مين، المؤلف المشارك للتقرير، من جامعة كولومبيا: "في السابق كانت هذه مجرد منطقة مظلمة، مجهولة، لكن هناك عالما ضخما من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها".
وتابع "إن دراسة المواد البلاستيكية النانوية مهمة لأنه كلما كانت الأشياء أصغر، كان من السهل دخولها إلى داخلنا".
وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وخلل في وظائف الهرمونات، وسرطان الكبد والرئة.

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