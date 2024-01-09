خطر جسيم على الصحة.. سببه الشرب من عبوات المياه البلاستيكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت دراسة جديدة من أن المياه المعبأة في عبوات البلاستيك يمكن أن تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة الخطيرة على الصحة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
يستهلك الناس في جميع أنحاء العالم المواد البلاستيكية النانوية، بشكل يومي، وتتزايد المخاوف الصحية لأنها يمكن أن تغزو مجرى الدم والخلايا.
ووجد العلماء بواسطة الكشف بالليزر أن كل لتر يحتوي على متوسط 240 ألف جسيم من تلك المواد.
وقد تمكنوا من التعرف عليها حتى عرض 100 نانومتر -وهي أرق بألف مرة من الشعرة- ولكن من الممكن أن يكون هناك جسيمات أصغر حجما.
وقال وي مين، المؤلف المشارك للتقرير، من جامعة كولومبيا: "في السابق كانت هذه مجرد منطقة مظلمة، مجهولة، لكن هناك عالما ضخما من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها".
وتابع "إن دراسة المواد البلاستيكية النانوية مهمة لأنه كلما كانت الأشياء أصغر، كان من السهل دخولها إلى داخلنا".
وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وخلل في وظائف الهرمونات، وسرطان الكبد والرئة.
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