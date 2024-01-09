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ارتفاع الكولسترول الضار في الجسم خطر صامت.. كيف نتداركه؟

1/9/2024 11:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة لعل غياب اهتمام الفرد بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، قد يكون سببا كبيرا في سوء الوضع الصحي، وأحيانا سببا في تعرضه للجلطات القلبية أو الذبحات الصدرية، من دون سابق إنذار.
ومن ضمن الفحوصات المهمة التي يجب أن يقوم بها أي فرد من عمر العشرين عاما وأكثر، مرة واحدة في السنة على الأقل؛ فحص الكولسترول، وتحديدا الكولسترول الضار أو ما يعرف بـ(LDL)، وهو السبب الرئيسي في هذه الجلطات، أو ما يحدث مع شباب اليوم عند السماع بأن فلانا الشاب توفي إثر جلطة قلبية، وهذا ما يؤكده العديد من الخبراء.
ويعرف الأطباء واختصاصيو التغذية الكولسترول، بأنه مادة شمعية شبيهة بالدهون موجودة في جميع خلايا الجسم. ويحتاج الجسم البشري إلى بعض الكولسترول لصنع الهرمونات، وفيتامين (د)، والمواد التي تساعد على هضم الأطعمة. ويعمل الجسم على تصنيع الكولسترول الذي يحتاجه، ويوجد أيضا في الأطعمة من المصادر الحيوانية مثل صفار البيض، واللحوم، والجبن.
وتحذر اختصاصية التغذية ربا العباسي، من ارتفاع تركيز الكولسترول في الدم بشكل كبير، إذ يصبح هذا الارتفاع خطرا صامتا يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية، حيث يتحد الكولسترول مع مواد أخرى في الدم لتشكيل لويحات تلتصق بجدران الشرايين، ويعرف تراكم اللويحات بتصلب الشرايين، حيث تصبح الشرايين التاجية ضيقة أو حتى مسدودة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
وتؤكد العباسي أن منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن فئة الشباب اليوم يتوجب أن يكون نسبة الكولسترول الضار في جسمهم أقل من 100، ليكونوا في السليم ويبتعدوا عن الجلطات القلبية.
وتشير إلى أن جسم الإنسان يحتوي على نوعين من الكولسترول النافع والضار، وتفرق العباسي بينهما أن النافع يقوم بأخذ الكولسترول الزائد من الأنسجة والأوعية الدموية إلى الكبد، حيث تتم إزالته من الجسم، ويساعد البروتين الدهني العالي الكثافة على حماية الجسم من أمراض القلب، لذلك على عكس كولسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة الذي يسمى الضار، كلما ارتفعت مستويات البروتين الدهني المرتفع الكثافة، كان ذلك أفضل.
أما الكولسترول الضار، فتوضح العباسي أنه يمثل الجزء الأكبر من الكولسترول في الدم، ويسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة بالكولسترول السيئ، لأن هذا النوع يشكل المصدر الأساسي لترسب الكولسترول في الشرايين وضيقها وانسدادها، وبهذا، كلما ارتفع تركيزه في الدم، ارتفعت مخاطر الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وأمراض شرايين القلب التاجية.
وتؤكد أن الكثير من الناس لا يفرقون بين نوعي الكولسترول، ويعتقدون أنه نوع واحد، وأن وجوده يحدث ضررا، لكن النافع منه يساعد الجسم كثيرا على تكوين جدران الخلايا، وهو ضروري لتأمين السيولة الصحيحة فيها، ويحتاجه الجسم لبناء الخلايا، فهو موجود في غشاء الخلايا في المخ، والأعصاب، والعضلات، والجلد، والكبد، والأمعاء، والقلب، وصنع الأحماض الصفراوية الهضمية في الأمعاء، والسماح للجسم بإنتاج فيتامين (د).
وتحدثت مؤسسة القلب البريطانية، عبر موقعها، أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع الكولسترول، ويمكن أن يكون سببه عادات نمط الحياة، وبعضها لا يمكنه التحكم فيه.
وتبين المؤسسة أن فحص الكولسترول يتم من خلال قياس مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية من خلال إجراء فحص دهنيات الدم الكامل، الذي يشمل فحص الكولسترول الكلي، فحص البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة، فحص البروتينات الشحمية مرتفعة الكثافة، فحص البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة جدا، فحص ثلاثي الغليسيريد، ونسبة الكولسترول.
أما عن النسب الطبيعية للكولسترول في الدم، فيكون الكولسترول الكلي: 120-200 ملغ/ ديسيلتر، والكولسترول الضار: أقل من 100 ملغ/ ديسيلتر، والكولسترول النافع: أعلى من 40 ملغ/ ديسيلتر.
وتشير المؤسسة إلى أن أكثر الأسباب شيوعا في ارتفاعه بالدم؛ نمط الحياة غير الصحي، كعادات الأكل غير الصحية، مثل تناول الكثير من الدهون الضارة، وقلة النشاط البدني والخمول، وكثرة الجلوس، وممارسة القليل من التمارين الرياضية والتدخين، وشرب الكحول.
وهناك حالات طبية تسببه مثل: السمنة، وداء السكري، وأمراض الكبد أو الكلى، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والحمل، وخمول الغدة الدرقية ومنها أسباب وراثية.
وتعود اختصاصية التغذية العباسي، لتؤكد أن الكثير من اختلالات الجسد يمكن علاجها بالغذاء، فهناك أنواع يمكن أن تساعد على رفع الكولسترول النافع وتخفض الضار، وأهمها المأكولات التي تحتوي على الأوميغا 3 وهي الأسماك، وتنصح أيضا بتناول الدجاج والتقليل من اللحوم الحمراء، ومن كان لديه الكولسترول مرتفعا جدا، يتوجب عليه إيقاف تناول اللحوم الحمراء تماما لما لها أثر على رفعه.
وتناول المكسرات النيئة وأهمها اللوز والجوز، لما فيها من دهون صحية تساعد على رفع الكولسترول النافع، وتنصح العباسي بالابتعاد تماما لمن يعاني من ارتفاع في الكولسترول الضار عن الزبدة والسمن البلدي والزبدة البلدية وعن الزيوت المهدرجة، وإن كتب عليها 0 كولسترول، واستبدالها بزيت الزيتون الأصلي.
وتؤكد أن من أهم أسباب ارتفاع الكولسترول الضار الوجبات السريعة والمقلية، وكذلك الأجبان وحليب الغنم، إذ ينصح باستبدالها بالمنتجات البقرية وقليلة الدسم.
وأخيرا، تنصح العباسي بضرورة الابتعاد عن الكربوهيدات المكررة، وأن تؤخذ بشكلها المعقد لعدم تحولها بعد تناولها إلى ضرر على الجسم، مبينة أنه من خلال اتباع الحمية الصحية الغذائية، يمكن للفرد أن يخفض الكولسترول الضار خلال شهرين من دون وجود دواء مساعد لذلك.

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