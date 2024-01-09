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يويا.. من أجل فلسطين فعالية توعوية تحاكي واقع الأحداث بطريقة فنية

1/9/2024 11:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مروة عودة أقيمت مؤخراً فعالية "يويا.. من أجل فلسطين" في المركز الثقافي الملكي؛ وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وبحضور الفنان عبدالكريم الجرّاح نائباً عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار.
وتأتي الفعالية ضمن إطار مبادرة توعوية خيرية أسستها مروة بني هُذيل صاحبة مؤسسة "قصتهم قصة"، والتي تهدف إلى نشر التوعية بالقضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني وتعزيز الهوية العربية من خلال الفن، ليكون الأطفال هم الجمهور الأول لحضور الفعالية برفقة عائلاتهم، وليساهموا في تقديم الدعم والمساندة تجاه أهلنا في قطاع غزة من خلال التبرّع بالريع عن طريق إيداع المبلغ إلى حساب الهلال الأحمر الأردني ليصل إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
تضّمنت الفعالية عدة فقرات متنوعة، تمثّلت بالعمل المسرحي بمشاركة رئيسة من الفنانة الأردنية جولييت عواد مع الفنانة الشابة والكاتبة سارة سمور، وأيضاً الرقص التعبيري الصامت مع التوأم سلطان وحميد من مؤسسة "ترفيه الأطفال المبدعون"، والعرض الموسيقي التفاعلي من خلال الإيقاع مع الدكتورة الموسيقية ديما سويدان. أما العرض الغنائي الفردي للأغاني الوطنية فكان مع الفنان يان، وأخيراً عروض الدبكة الشعبية مع براعم فرقة القدس.
وفي حديث مع صاحبة مؤسسة "قصتهم قصة"، مروة بني هُذيل ومنظمة فعالية "يويا لأجل فلسطين، قالت: "إن الفكرة جاءت بعد أحداث غزة 7 أكتوبر، بدافع من الوفاء تجاه الوطن لتحريك الشعور بالواجب الوطني وتوعية الأجيال، وتوجيه البوصلة نحو فلسطين."
وأفادت بني هُذيل بأهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وزيادة الوعي الفكري اتجاه القضية الفلسطينية بما يناسب كل الأعمار، مبينة أن العرض كان ناجحاً وتفاعلياً، قائلةً: "سعيدة جداً بأن فعالية يويا من أجل فلسطين أصبح لها صدى كبير ولها جمهورها الذي يطلبها، فهذا العرض هو الرابع للفعالية". حيث أُقيمت في المرة الأولى في متحف الأطفال، ثم كفعالية خاصة لمرضى السرطان القادمين من غزة للعلاج في الأردن، وبعدها فعالية خاصة أيضاً لطلاب مدرسة البكالوريا، وأخيراً في المركز الثقافي الملكي". وقالت: "كل شخص مشارك له دور وبصمة متفردة ومميزة في إيصال الرسالة نحو حب الوطن والاعتزاز بالهوية الفلسطينية ومعرفة التاريخ".
وقالت الفنانة جولييت عواد إن مشاركتها في "يويا من أجل فلسطين" جاءت لتثقيف الأطفال بدور الفن في القضية الفلسطينية، وهذه الفعالية تذهب لصالح الأطفال في غزة. وأشارت في رسالتها الموجهة لأمهات الأطفال بأهمية قراءة الروايات والقصص حول القضية الفلسطينية وغرس القيم الوطنية في نفوس الصغار.
فيما لفتت الفنانة سارة سمور وهي عضو بفرقة القدس للتراث الشعبي، وشاركت في عرض "يويا لأجل فلسطين"، إلى أن الفعالية موجهة للأطفال وتجيب عن التساؤلات التي يطرحونها بما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية. ونوهت لأهمية إقامة مثل هكذا فعاليات من مسرحيات وأغان وطنية توعي بما يحدث.
وبينت بأن المقاومة تأتي بمختلف الأشكال، ومنها التعبير عن الفن بكافة أشكاله، لتبقى الأجيال القادمة على معرفة ووعي بما يحدث في فلسطين والدفاع عن الحق والأرض.
ويذكر أن مؤسسة "قصتهم قصة" تم تأسيسها عام 2019 لصاحبتها مروة بني هُذيل، التي تؤمن بأن كل شيء في حياتنا له قصة، وهي بدورها تسلّط الضوء على القصص بطريقة مبتكرة وتفاعلية، من خلال احتضان الطفولة، محاكاة واقع الشباب، والسعي نحو مستقبل أكثر وعياً وجمالاً.

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