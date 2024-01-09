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اتركني أنا واحم أهلي.. أطفال غزة يبثون دروسا بمعاني التضحية

1/9/2024 11:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية "اتركني أنا.. بالأول طلع أمي وأبوي وخواتي وستي وبعدين أنا طلعني آخر وحدة"، صرخات من تحت الأنقاض خرجت من فم الطفلة ألما (12 عاما)، فمن هذا الجسد الصغير الضعيف، خرجت هذه الصرخات القوية والشجاعة، لتخبر الجميع أنه لا قيمة لحياتها بل كل ما يهمها أحبتها وعائلتها.
لم تكن ألما الطفلة الوحيدة التي آثرت عائلتها على نفسها، بل هناك غيرها الكثيرون من أطفال غزة الذين غطت وجوههم الدماء، ورغم ألمهم وجراحهم المفتوحة لم يشعروا بها، بل سيطر عليهم ألم قلوبهم على أحبتهم وكانوا يسارعون في طلب المساعدة لنجدة عائلتهم.
طفلة غزية غطت الدماء ملامح وجهها استغاثت لإنقاذ عائلتها "اتركوني أنا أمانة أنقذوا عائلتي" والدموع تغرق عينيها، وطفلة أخرى استغاثت لإنقاذ شقيقتها بصوت حزين "أنقذوا أختي أمانة.. بحبها كثير والله"، وفتى صغير غطى الدماء وجهه، وصرخ باكيا لإنقاذ عائلته من دون النظر لجراحه، جميع هؤلاء الأطفال لم تهمهم حياتهم، فكل تفكيرهم في العائلة وخروجها من تحت الأنقاض سليمة.
قصص بطولية وثقت لأطفال غزة عبر عدسات الكاميرات الإعلامية والرقمية، سطرت بها عناوين الحب والتضحية، ليشهد العالم أجمع أن أطفال غزة ليسوا كأي أطفال آخرين، بل هم استثناء.
بدوره، يبين الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة، أنه مما لا شك فيه أن هذا نتاج عمليات تربية وتعليم، فمن الواضح أن التربية والمدارس الموجودة في غزة، مبنية بدرجة عالية على جانب القيم ومرتبطة بالعقائد بشكل كبير.
ويوضح نوايسة، أن الأطفال في غزة يتحدثون عن الموت والاستشهاد كأنهم يتحدثون عن أمر طبيعي يعيشونه في يومهم، وهذا الأمر نابع من عمليات التربية سواء الأسرة أو على مستوى المؤسسة التي تدير عملية التعليم في غزة وتنشئة جيل قادر على أنه يفهم المعطيات التي يعيشها الآن ويفهم ما هي الضغوط كذلك.
ويضيف نوايسة أنهم بذلك ربوا في الطفل الولاء والانتماء أولا لأسرته ولمحيطه الاجتماعي، وبالتالي لقضيته الفلسطينية، بمعنى أن الجميع يتحدث بالطريقة ذاتها في غزة سواء الكبير أو الصغير، وهذا جزء من المنظومة التي كانت تترابط مع المواقف التربوية.
ويشير نوايسة إلى أن أغلب أطفال غزة حفظة للقرآن الكريم، ويسمعون عن استشهاد أحد من الأقارب في كل يوم، ووفقا لذلك، فإن الجانب القيمي والعقائدي قوي جدا لدى الغزيين "فالدين هو سلوك"، لذلك من الطبيعي جدا أن تجد هذا ينعكس على سلوك الطفل وقضية الإيثار.
ويذكر نوايسة "نرى الأطفال يساعدون على إزالة الأنقاض ويقدمون المساعدة لغيرهم، وهذا جزء من عمليات التربية والتعليم وجزء من ثقافتهم وحياتهم اليومية ومن السياق الاجتماعي الذي يعيشون فيه يوميا"، في الوقت الذي شهدوا فيه على عدوان الاحتلال الغاشم.
وينوه نوايسة إلى أن الإيثار عند الأطفال حتى في الأكل والشرب، فالأطفال يحملون الوعاء ويبدأون بالبحث عن طعام لعائلتهم أو جلب الماء، وهذه القيم تغرس بهم منذ نعومة أظفارهم ليخرجوا بهذا الإيثار.
ويؤكد نوايسة أن هذا الإيثار هو نتاج تربية أسرية مستمرة مع التربية المدرسية، وكذلك المؤسسة الدينية، وهذا المثلث الذي في غزة يحكم العملية التربوية، ووفقا لذلك جميعهم يخرجون بفكر وعلى مستوى واحد، بمعنى أنه ليس هنالك خلل في عمليات التربية، وهنالك توازن بين ما تريده الأسرة والمدرسة والمسجد، وهنالك توافق في جميع أهداف التربية.
ومن الجانب الاجتماعي، يبين الدكتور محمد جريبيع، أننا اليوم أمام حالة ونموذج ومشهد جديد من الحرب على قطاع غزة، حالة جديدة فيها مفردات كثيرة نستطيع أن نستخلص العبر منها، وقد تكون هذه من أهم الارتدادات لهذا العدوان السافر والوحشي على غزة، وهي مشاهد الأطفال في غزة، فهم يقدمون نموذجا مختلفا في الإيثار والتضحية في سبيل أسرهم.
ويوضح جريبيع "نلاحظ من خلال الأخبار الصحفية، ومن خلال مشاهدة ما يبث على وسائل الإعلام المرئية والرقمية هذا النموذج الجديد المختلف الذي يشكل حالة استثنائية للأطفال وهم يتعرضون للعدوان والتنكيل والعنف ولأقسى أنواع الانتهاكات بحقهم، وهم يقدمون أنفسهم كنوع من التضحية في سبيل أهاليهم".
ووفق جريبيع، أطفال غزة يشكلون حالة جديدة تتصف بالإيثار والتحدي والصمود والشجاعة والقوة، فهذه النماذج والمشاهد الجديدة قدمت لنا نماذج مختلفة، مبينا أننا دائما ما نشاهد في الحروب أن الأطفال هم الضحية، غير أن أطفال غزة قدموا أنفسهم على أساس أنهم جزء لا يتجزأ من الحرب على غزة وجزء من مشروع التصدي والمقاومة، وهذه حالة جديدة تقدم كما هي الكثير من الحالات والنماذج المختلفة التي قدمتها لنا غزة.
ويضيف جريبيع "الأطفال يقومون بدور ريادي وشجاع في سبيل نصرة أهاليهم، ويطلبون مساعدة أهاليهم وإنقاذ آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم على حساب حياتهم، وهذه الثقافة والجرأة غير مسبوقة"، لافتا الى أن ما يقدمه أطفال غزة يبين أنهم الخاصرة القوية الشجاعة التي تقدم النموذج والفداء والإيثار في سبيل أهاليهم، وليس الخاصرة الرخوة.
ويضيف جريبيع، أننا لو سألنا عن السبب لهذه التصرفات والإيثار، فالسبب يعود إلى أن طبيعة التنشئة الاجتماعية والظروف التي عاشوا فيها صنعت منهم جيلا مختلفا تماما، قويا وشجاعا لا يهاب الموت واقتنع تماما ووصل لدرجة اليقين بأن المقاومة هي السبيل لحل قضاياه، وأن هذا العدو هو عدو مستمر وليس عدوا في حرب معينة، بل هي مجموعة من الحروب سيخوضها، ووفقا لذلك هؤلاء الأطفال هم من سيقومون بخوض الحروب في المراحل المقبلة.
ويختتم جريبيع حديثه، مؤكدا "أننا أمام مشهد وحالة ونموذج جديد من الأطفال، وهذا مؤشر قوي على مناعة وقوة وصلابة المجتمع الغزي وعلى طبيعة الثقافة والتنشئة الاجتماعية والسياسية التي يتعرض لها الأطفال وطبيعة الظروف والمحن، والحالة التي يعيشونها في قطاع غزة عبر سنوات طويلة أسهمت مساهمة كبيرة في خلق جيل جديد مختلف بكل معنى الكلمة".

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