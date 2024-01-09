جلسة نيابية غدا
التاريخ
1/9/2024 11:33:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد يوم
غد الأربعاء الموافق 10/1/2024 الساعة 10:30 صباحاً لاستكمال مناقشة جدول أعمال
الجلسة الثانية عشرة للدورة العادية الثالثة، والتي تتضمن قرار اللجنة المشتركة
(القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق
الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتباراً من المادة (4)، بالإضافة إلى ملحق جدول
الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
MENAFN09012024000072011014ID1107702722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.