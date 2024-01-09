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تمديد إعفاء السلع الزراعية المصدرة بنسبة 75 %

1/9/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدد مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة عليها وحتى نهاية العام الحالي، ورفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (169) لسنة 2016، والذي يهدف إلى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية.
كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته 20 بالمئة للراغبين بشراء فضلات الأراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية العام الحالي.
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة "زين"، وعلى توصيات لجنة الاستثمار، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من ادارة المشاريع والبرامج التراثية/ إدارة التراث الملكي.

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