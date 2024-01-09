تمديد إعفاء السلع الزراعية المصدرة بنسبة 75 %

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- Alghad Newspaper) جدد مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة عليها وحتى نهاية العام الحالي، ورفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (169) لسنة 2016، والذي يهدف إلى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية.
كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته 20 بالمئة للراغبين بشراء فضلات الأراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية العام الحالي.
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة "زين"، وعلى توصيات لجنة الاستثمار، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من ادارة المشاريع والبرامج التراثية/ إدارة التراث الملكي.
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