Thursday, 11 January 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة تكشف عن 600 ألف رأس غنم حيازات وهمية

1/9/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة المهندس عاكف الذنيبات إن الوزارة أطلقت حملة في شهر نيسان/ أبريل الماضي للترقيم الإلكتروني لحيازات الثروة الحيوانية الموجودة لدى المواطنين في المملكة؛ من أجل مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.

وأشار الذنيبات في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى أن حيازات الأغنام لدى المواطنين شابها في السابق تشوهات بالنسبة لعدد الحيازات الفعلي، ما نتج عنه زيادة في العدد، إذ كانت حيازات الأغنام في الأردن 4 ملايين و500 ألف رأس، فيما عملت وزارة الزراعة بتوجيهات من وزير الزراعة على زرع شرائح إلكترونية في جسم الأغنام لضبط أعداد الأغنام الحقيقي في المملكة .

وبين أنه منذ بدء الحملة تناقص العدد المسجل لغاية اليوم، إذ وصل إلى 3 ملايين و900 ألف رأس غنم، بمعنى أن هناك 600 ألف رأس غنم كانت حيازات وهمية.

ولفت الذنيبات إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني مستمرة ضمن كل مديرية، حيث يوجد نحو 49 مديرية ما بين مديرية محافظة ومديرية لواء، وعليه يستطيع أي مزارع مراجعة المديرية التي قامت بالترقيم لديه عن طريق الشرائح الإلكترونية، إذ إنه تمت زراعة شريحة صغيرة جدا تحت جلد الأغنام (كحجم حبة العدس) وعن طريق البار كود يتم التعرف على الرقم.

MENAFN09012024000072011014ID1107702720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث