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الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

1/9/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الثلاثاء، على حرص الأردن لتعزيز شراكته مع رواندا.

وقال جلالته تغريدة له عبر منصة إكس:” ممتن لصديقي العزيز الرئيس بول كاغامي على كرم الضيافة. ومن الملهم أن نشهد بشكل مباشر كيف تمكن الشعب الرواندي، من خلال المرونة والوحدة، من تحويل رواندا إلى منارة للتقدم والازدهار تحظى بإعجاب الجميع. والأردن حريص على تعزيز شراكته معكم”.

واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي، في لقاء لهما الأحد، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الزعيمان حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.

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