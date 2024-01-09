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توصية نيابية بسن نظام قانوني لعمال الأمن والحماية

1/9/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوصت اللجنة القانونية النيابية بضرورة إعادة النظر بالتعليمات التي تنظم عمل وحقوق العاملين في شركات الأمن والحماية، عبر نظام قانوني خاص، تتم مناقشته مع الجهات المعنية، كوزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية شركات الأمن والحماية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب غازي الذنبيات، ضم ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية، بحضور مساعد مدير مديرية الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية محمود زريقات.
وطالب الذنيبات بتنظيم العمل في تلك الشركات، والتقيد بالحد الأدنى للأجور، وساعات الدوام الرسمي.
من جهتهم، دعا النواب: محمد الشطناوي، عدنان مشوقة، عمر الزيود، يزن الشديفات، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، إلى تنظيم عمل تلك الشركات، كونها تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتخفيض نسب البطالة، كما طالبوا هذه الشركات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدوره، قال زريقات إن الشروط والأسس التي وضعتها وزارة الداخلية من شأنها تسهيل عملية مراقبة أداء شركات الأمن والحماية.
من جانبهم، عرض ممثلو الجمعية للتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، والاجراءات الملزمة لعمل شركات الأمن والحماية.

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