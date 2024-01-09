الحكومة: الواقع المائي الأردني يعني العطش

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن الواقع المائي لا ينفصل عن ملفات بيئية بالغة الأهمية وملفات أخرى لها علاقة بالنتائج الكارثية على حرب غزة ويركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه برواندا، وبخاصة في حرب غزة التي أكد أنه سيكون لها كوارث كبيرة على الصعيد الإنساني.



جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده المبيضين ووزير المياه والري رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، بعنوان "القطاع المائي.. الواقع والتحديات".



وقال أبو السعود إن الواقع المائي الأردني يعني العطش، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد تبلغ 61 مترا مكعبا، علما أن الأردن أفقر دولة مائيا بالعالم.



وأوضح أن الزيادة السكانية في الأردن تتأثر بالهجرات المجاورة، حيث يوجد لدينا 11.5 مليون في الأردن يستهلكون مياها بشكل كبير جدا، والمشكلة أن اللاجئين القادمين من خارج الأردن معتادون على وفرة المياه ويستخدمونها بشكل كبير، ما يؤثر على استهلاك المياه.



وأضاف السعود أن الزراعات المروية تستحوذ على نحو 65% من المياه على حساب مياه الشرب، وهذا تحد كبير.



وتابع وزير المياه، خلال منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة، أن الأردن يستخدم (300 – 500) متر بالنسبة للأحواض الجوفية التي نستخدمها، وما نقوم به هو استئجار آبار خاصة من المواطنين.



وأشار السعود إلى أن معظم مشاريع المياه من منح وقروض خارجية وهذا يمنحنا فرصة.



وقال: "احنا موصلين 96% من المواطنين بمياه الشرب"، ولدينا تحديات تذبذب ونمط الهطولات المطرية، إذ أصبحت أمطارا وميضية لا يستفاد منها بشكل كبير.

وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن 80% من الفاقد هو سرقات والـ20% هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي، وهذا يؤثر على حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لها تأثير كبير.



ولفت إلى أن واحدة من أهم المواد الموجودة بالاستراتيجية هي الفاقد المائي؛ كونه مصدرا مائيا إضافيا، وأكد أهمية محور رفع كفاءة الطاقة الوارد في الاستراتيجية.



وبالنسبة للناقل الوطني، قال: "فتحنا عرضا واحدا تقدم من أصل خمسة ائتلافات تقدمت لتنفيذ المشروع".





وبين الوزير أن "تجميد اتفاقية المياه والطاقة لن تؤثر علينا نحن نعمل بدونها حاليا وايضالدينا ٣ اشهر وضعنا خطط بديلة طوارئ للمياه حتى ما يشعر المواطن الاردني باختلاف حصته، كما بدأنا بحفر آبار في مختلف المناطق".



وردا على سؤال لـ"الغد" حول وجود بدائل وخطط وزارة المياه في عدم اللجوء للكيان الصهيوني للتزود بكميات المياه الاضافية، أكد ابو السعود ان وزارة المياه استجابت للتعليمات الرسمية بهذا الخصوص وقامت بصياغة خطة بديلة في حال الازمات المائية من خلال حفر الابار في مختلف المناطق.



أما بالنسبة لتوعية المواطنين، فقد أضاف الوزير "كانت برنامج مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وضعنا برنامجا في منهاج المدارس لترشيد استهلاك المياه، وكانت انجح تجربة".



وفيما يتعلق بالاستمطار، زاد أبو سعود أن الوزارة تمضي مع شركة متخصصة لبحث جدواها، وحول الابار المخالفة في الشمال، لدينا اتفاقية في العام ١٩٨٨ لم يطبق منها البنود للان".



وحول الغلق المالي، أكد الوزير: "أنها عادة تاخد من ١٢ الى ١٨ شهر والان بدانا بالدراسة الفنية التي تبين لنا كم سيكون سعر المتر المكعب الناتج عن الناقل الوطني".