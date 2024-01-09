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الملكة تزور وادي موسى وتطلع على تجارب سيدات وشباب المنطقة في العمل التنموي والسياحي

1/9/2024 11:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء، وادي موسى، واطلعت على تجارب عدد من سيدات وشباب المنطقة في العمل التنموي والسياحي. وشملت الزيارة موقع مساحة (ثقافات) ومطبخ إسراء وجمعية سيدات الأنباط التعاونية ومطعم أبو الياس.

وفي مستهل الزيارة تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على مساحة (ثقافات) ومطبخ اسراء، وقدم مؤسس (ثقافات) يوسف الفلاحات، نبذة عن بداية وأعمال المشروع الذي أشار إلى أنه يقوم على التشبيك مع جمعيات محلية تقدم خدمات مختلفة للسياح من طبخ ومخبوزات وخدمات فندقية ومنتجات تراثية وأعمال يدوية أردنية لإشراكهم بعيش التجربة الحياتية لأهالي المنطقة.

وتحدث أحد أعضاء (ثقافات) انمار الجبور عن خطط التوسع وتوفير مساحة لعملهم في كل من مادبا والسلط ونقل خبرات التشبيك والتدريب لشباب وشابات تلك المناطق. كما تحدث عدد من أصحاب المشاريع التي يتم التشبيك معها مثل أحد الفنادق الخاصة وجمعية أرامل وادي موسى وصاحب مشروع سيارات الدفع الرباعي.

كما اطلعت جلالتها على مطبخ إسراء الفلاحات، وتعرفت على التجربة التي يمر بها السياح عند زيارة المطبخ الذي استقبل حوالي 4275 زائراً من 32 دولة، ويقدم تجربة مميزة للسياح للتعرف على نكهات المطبخ الأردني وأطباقه المميزة.

كما زارت جلالتها جمعية سيدات الأنباط التعاونية وتبادلت الحديث مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وقدمت رئيسة الجمعية فوزية حسنات نبذة عن عمل الجمعية التي تأسست عام 1999 والتقت الموظفين في مشغل الحلي الفضية التقليدية، واستمعت لشرح عن التجربة التي يعيشها السياح خلال الزيارة.

وتعمل الجمعية على تدريب النساء لدعم أنفسهن من خلال بدء مشاريعهن الخاصة، وتشتهر الجمعية بتصاميمها ومنتجاتها المميزة من المصوغات الفضية التي تصنعها سيدات المجتمع المحلي.

وكانت الجمعية حصلت على منحة مالية ضمن برنامج قدرات المنفذ من قبل مؤسسة نهر الأردن والممول من وزارة التعاون والتخطيط الدولي، تمكنت من خلالها تأمين الماكينات والمواد الخام اللازمة لصناعة حلي الفضة، وتدريب 26 سيدة من الجمعية على صناعة الحلي. كما ساهمت مؤسسة نهر الأردن في تسويق منتجات الجمعية عن طريق تخصيص زاوية في معرض تصاميم نهر الأردن لعرض مصوغات الفضة التي تصنعها سيدات وادي موسى.

وفي مطعم أبو الياس الذي يقدم أطباق أردنية تقليدية كان في استقبال جلالتها صاحب المطعم سليمان المساعدة، حيث التقت مجموعة متميزة من شباب محافظة معان.

وقالت جلالتها للشباب "سعيدة بما سمعته عنكم. وأهنئكم على جهودكم وعملكم، والأهم أنكم لم تنتظروا الفرصة بل بادرتم واجتهدتم. ومن أهم ما سمعته عنكم هو خروجكم عن التقليدية في مشاريعكم ومبادراتكم وبإمكانيات بسيطة استطعتم مساعدة غيركم" وأضافت "أريد أن أشكركم لأنه دائماً نبحث عن الشباب أمثالكم وسعيدة أنه تعرفت عليكم وعلى عملكم".

وتنوعت مشاريع الشباب في مجالات الرسم والتوعية لحماية البيئة والزراعة المائية وصناعة أكياس البلاستيك والترجمة والطباعة وصناعة الشوكولاتة وتشكيلها بالإضافة إلى الأعمال التطوعية في توزيع الطرود وترميم المنازل للأسر المحتاجة.

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