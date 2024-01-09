الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون قمة غدا لبحث التطورات في غزة

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون قمة غدا لبحث التطورات في غزة
التاريخ
1/9/2024 11:33:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.
وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.
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