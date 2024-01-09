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الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون قمة غدا لبحث التطورات في غزة

1/9/2024 11:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.


وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.


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