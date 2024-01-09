Thursday, 11 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة البلاد: التعليم في وضعه الحالي لا يناسب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- أوصى تقرير "حالة البلاد للعام 2023"، بضرورة تحديث المناهج لتشمل "محو الأميّة الرقمية والترميز وتحليل البيانات، ومهارات أخرى ضرورية للثورة الصناعية الرابعة.
وقال التقرير الصادر أخيرا بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني للعام 2023"، إن التعليم في وصفه الحالي، لا يناسب متطلبات هذه الثورة، ناهيك عن ضعف المواءمة مع متطلبات سوق العمل، بخاصة في القطاع الخاص، لذا هناك حاجة إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم بمستوياته كافة.
ودعا التقرير الذي جاء على نحو شمولي لمختلف القطاعات ونشر في 213 صفحة، لتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المراحل التعليمية كافة، لأهميتها في بناء قوى عاملة تتمتع بمهارات لازمة للثورة الصناعية الرابعة.
وأكد التقرير ضمن محور التعليم والتدريب، أهمية التوسع وتنظيم برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهارات هذه الثورة لغير القادرين أو الراغبين بالحصول على التعليم العالي، فضلا عن تبني وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته، بتكييف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي.
وبين أن التكنولوجيا ستسهم بوجود تحولات كبيرة في بيئة التعليم والتدريب، وستجد المؤسسات التعليمية نفسها مجبرة على التكيّف مع التطورات والتحولات في سوق العمل.
وأكد أنه تقع على جميع الأطراف مسؤولية كبيرة لمواكبة هذه التطورات، فالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ستجد نفسها مضطرة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتحولات سوق العمل بشكل أكبر، عبر التركيز على المهارات والكفايات، وإعادة النظر في الخطط الدراسية، والتركيز على تكنولوجيا التعليم والمهارات اللغوية العربية والإنجليزية، والريادة والإبداع.
إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، ضرورة مواكبة النظام التعليمي للتطورات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، لافتا الى ان تحقيق ذلك يجري عبر عدة عناصر، أولها الطلبة، ومراعاة بيئتهم التعليمية وذكاءاتهم وميولهم واستعدادهم، والفروق الفردية بينهم، مبينا أن أي برنامج تعلمي يجب أن يكسب الطالب ذكاءات مختلفة.
أما العنصر الثاني، فيتمثل بحسبه، بالمعلم، عبر إعداده وتأهيله قبل الخدمة وأثناءها، بغية تسليحه بالمعارف والاتجاهات التي تعينه على مواكبة المستجدات، بإستراتيجيات التدريس وغيرها من الأمور.
وقال السعودي إن العنصر الثالث يتعلق بالمناهج الدراسية التي عليها مواكبة الخبرات الشخصية للطلبة ومراعاة المتطلبات، بحيث تعكس واقع المجتمع آنيا ومستقبليا، مؤكدا أهمية إدخال التكنولوجيا في العناصر العملية التعليمية، بحيث يكون التعليم متمازجا بين الإلكتروني والوجاهي، مضيفا ان تليية ذلك تتطلب بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للعملية التعليمية.
وشدد السعودي على أهمية تركيز المهارات والكفايات، والابتعاد عن التلقين والحفظ، بهدف تزويد الأردن والمجتمع الدولي بقوى عاملة ملهمة وجيدة التدريب، وذات مهارات عالية ومؤهلة لزيادة الأعمال.
بدورها أوضحت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية السابقة د. نجوى القبيلات، أن التقرير أبرز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل، وذلك بتحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية، ومواءمة النظام التعليمي لتوفير فرص عمل يحتاجها مستقبلا.
وبينت القبيلات أن التقرير خلص إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع التعليم العام، وأن الإنفاق الحكومي عليه، لا يتناسب مع احتياجاته، في ضوء تزايد أعداد الطلبة، مشيرة إلى أنه برغم جهود الارتقاء بأدائه، لكنه ما يزال يحتاج للمزيد كي يواكب المستجدات ويلبي حاجاته، ليتمكن من أداء دوره كما يجب في إعداد الكفاءات للمرحلة المقبلة.
فعلى صعيد الأبنية المدرسية، أوضحت القبيلات، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتوفير بيئة مدرسية آمنة محفزة للتعليم، ويحتاج هذا الجانب لتظافر الجهود لتأمين المخصصات المالية لدعم وزارة التربية، للتخلص من الأبنية المدرسية الحكومية المستأجرة ونسبتها 19 %، وكذلك الأبنية التي تستخدم للعمل بنظام الفترتين، وهنا يأتي الدور الداعم لمجالس المحافظات بالاستثمار الأمثل للمخصصات المرصودة لهذه الغاية، بالإضافة للمضي قدما في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات الإطارية للصيانة، كذلك تزويد المدارس بالتجهيزات لتمكن المعلمين من تنفيذ المناهج المطورة، والمساعدة بإكساب وبناء مهارات الطلبة وفق متطلبات القرن.
وبشأن الموارد البشرية، أشارت القبيلات لاستئناف الدورات التدريبية ذات العلاقة بتنمية مهارات المعلمين في توظيف الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، إذ كشفت جائحة كورونا عن نقص في خبرات بعض المعلمين بالتعامل مع التعليم باستخدام التقنيات الحديثة وإعداد المحتوى للتعليم المدمج، وكذلك الأمر لدى بعض إدارات المدارس.
وحول الخطط الدراسية، دعت القبيلات لإعادة النظر في تدريس الحاسوب، بزيادة عدد الحصص المخصصة لتدريسه، مبينة أن مبحث المهارات الرقمية قد يحل محله، وهذه خطوة إيجابية حاليا، لكن المرحلة تحتاج مزيدا من التركيز على تدريس كل ما له علاقة بإكساب المهارات لتؤهل الطلبة لاحقا لسوق العمل.
وفي الوقت ذاته، التوسع الرأسي والأفقي بتدريس التعليم المهني والتقني، وعدم الاكتفاء بزيادة نسبة الملتحقين به، لافتة لأهمية المضي قدما في مشروع الوزارة بتطويره، وإيجاد تخصصات جديدة ذات علاقة حقيقية بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ما يقودنا لتجويد تدريس اللغة الإنجليزية التي تشهد مخرجات التعليم ضعفا واضحا فيه.
وشاركهم الرأي الخبير التربوي د. محمود المساد، الذي أكد أن الهدف الرئيس للتعليم هو إعداد الطالب المتعلم، وتمكينه من مهارات المستقبل، ليكون قادرا على العيش بتفاعل ناجح مع محيطه، لافتا إلى أن مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة طورت مكوناتها وأدواتها ومواردها البشرية لتحقيق ذلك.
وقال المساد إن الحكومة أصدرت سياستها في الذكاء الاصطناعي للعام الدراسي 2020-2021، وطلبت من المعنيين تنفيذها، بخاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والريادة، وفتح التخصصات الجامعية ذات العلاقة والتأسيس لذلك في التعليم العام، وبالذات بعد التأكد من أهمية استخدام التكنولوجيا في الوظائف والأعمال تقريبا، وتجلى ذلك بوضوح في ظل الجائحة إذ جرى توظيف إستراتيجيات وإجراءات التحول الرقمي، إذ وصل الاعتماد على الحلول التكنولوجية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الوزارات والمركز الوطني لتطوير المناهج، خططا لتنفيذ السياسة الحكومية في الذكاء الاصطناعي، وكانت خطتهما لمدة خمس سنوات، لتواكب العصر الرقمي العالمي في مرحلته السابقة والحاضر والمستقبل، بما يقبل الاستشراف وتمكين المتعلمين من مهارات قابلة للتوظيف في الحياة وسوق العمل المتجدد.
وتابع المساد أن العمل التنفيذي بهذه الإستراتيجية، قسّم إلى: إعداد كتب لمادة الحاسوب للصفوف (7-12) بحيث تكون رقمية محوسبة، تتدرج في البناء المفاهيمي الذي يقود لتخصصات جامعية، يسهّل التعلم، وإعداد أدلة معلم تتضمن مفاهيم أساسية وفقا لبناء مفاهيمي رقمي متدرج، يدمج في المباحث الدراسية والصفوف من (1-6)، وتدريب المعلمين على تنفيذها في بيئات تعلم، تجهز بالشكل المناسب لتعلم فعال.
وشدد على بناء إطار إستراتيجي لبناء الثورة الصناعية الرابعة كمحرك للنمو الاقتصادي الأساسي، ما يتطلب النهوض بالصناعة الوطنية كأولوية، لافتا إلى أننا نحتاج لتوصيات تركز على تغيير نظام التقويم الذي يفرض منهج التلقين وحفظ المعلومات، ويتجه بالتعليم لإكساب المتعلمين المهارات وبناء الشخصية المتوازنة، عبر طرائق تدريس عملية قائمة على مهارات التفكير، والتركيز على البناء القيمي الوطني وحب الوطن.

MENAFN09012024000072011014ID1107702708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث