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حقوق الإنسان ولغة القوة والمصالح

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مؤلم جدا أن نتناقش ونحن في الألفية الثالثة في مواضيع حقوق الإنسان، ومدى أحقية أي شعب بها، وأن يصبح موضوع إذا ما كان البشر كلهم متساوون في الحقوق والواجبات مثار جدال، أو أن هناك جنسية أفضل من أخرى، وعرقا أرقى من آخر؟ وهكذا.
قد يظن من يقرأ الفقرة الأولى من المقال أننا نصف حالة كانت موجودة لدى البشر في القرون الوسطى، ولكننا للأسف، نحيا الآن في زمن ظن العالم أننا رمينا تلك النقاشات وراء ظهورنا، وأن حقوق الإنسان والمساواة أصبحت أمرا بديهيا غير خاضع للنقاش، لكن هل هذا فعلا يحصل في الواقع؟
في الحقيقة أن العدوان الإسرائيلي على غزة كشف نفاق عقود طويلة من الأقاويل المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين البشر، والتي كانت مثار جدل في جديتها في العالم كله، ولكن ما حصل في غزة حسم الجدال لصالح من يقول بنفاقية وكذب هذه الأقاويل التي تصدر عن غالبية دول الغرب، بحيث أصبحت مجرد شعارات ترفع، أو أخلاقيات مثالية لا تجد لها على أرض الواقع تطبيقا.
فلسطين ليست الحالة الوحيدة التي يظلم فيها الإنسان، ورغم أنها كانت خلال عقود الـمحك الذي سقطت من خلاله العديد من المقولات حول هذا الأمر، واختبرت كثيرا مما يقال عن الإنسان وحقوقه، بل إن التفاوت الاقتصادي العظيم، واحتكار الثروة لصالح الغرب، وحجب التطور العلمي الكبير عن أجزاء من العالم، والدخول في لعبة السلاح والدواء كمحرك للقرارات الدولية، وإشعال الحروب من أجل شركات عابرة للقارات هو أكبر خرق لحقوق الإنسان، ويعد تلاعبا بالكتلة الأكبر من البشر لصالح مجموعات بشرية صغيرة تعيش في ترف وأبهة، بينما مليارات الناس تكدح لتؤمن بالكاد لقمة عيشها.
الغرب هو الأقوى في هذا العصر، وقد خلف في معظمه قوى استعمارية قامت على استغلال ثروات الآخرين وسرقتهم، وللأسف أن هذا الاستعمار تحول من شكل لآخر، فهو لا يفنى ولا يستحدث ولكنه يتحول من شكل لآخر، ومع انتشار الشركات العابرة للقارات، وانهيار شبه كامل للطبقات الوسطى في دول عديدة، أصبحت مقولة المساواة بين البشرية على الـمحك، وفكرة خيالية غير قابلة للنـزول على الواقع.
يبدو أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية لم يتعلم من دروس الـماضي، وأن أكبر الأخطاء التي تقع بها الدول العظمى هو اختيار القوة بدلا من المسؤولية الأخلاقية، فقد أكدت الأحداث على مر التاريخ أن القوة تذهب، والقوة الأخلاقية تبقى هي الضامن الأكبر لاستمرارية أي حضارة، وأن حضارات كبرى انهارات عسكريا بعد أن تهاوت أخلاقيا في البداية وليس العكس.
ما يزال العقل الغربي الجمعي محكوما بعقلية التفوق العرقي، ويعيش في هاجس فائض القوة الناجمة عن التطور العلمي، وتاريخيا فإن هذا هو الذي يؤدي إلى انهيار الحضارات، لأن طبيعة السيرورة والصيرورة التاريخية تؤدي إلى بحث الإنسان الدائم عن بديل أكثر إنسانية وحضارية مع كل حضارة تذوي، وتفشل في تحقيق العدل والـمساواة والإنسانية بين البشر.
وللعلم، فإن إشكالية انهيار الطبقة الوسطى، ومعيشة غالبية الناس في صراع من أجل البقاء، وانحسار الثروة في يد فئة قليلة من الناس ليست سمة من سمات غالبية دول العالم الثالث، بل هي موجودة في العالم الأول، وقد أدت الرقمية إلى تفاقمها بشكل هائل، وقد بدأت تظهر آثارها في قلاقل، واحتجاجات، وغضب، وعدم رضا في صفوف فئات اجتماعية عديدة هنا.
لن يستمر العالم على هذا المنوال، فكل إنسان لديه قدرات، وأحلام بغض النظر عن عرقه، ولونه، وأصله، ودينه، وفكره، ولكن مشكلة غالبية الدول الغربية أن تفوقهم غير المسبوق جعلهم يفكرون وهم يتعاملون مع العالم وكأنهم الأبطال المطلقون في فلم (أكشن أميركي)، والآخرون مجرد (كومبارس)، وكلنا يعرف أن الأحداث في الأفلام تدور كلها من أجل البطل، ولا حقوق للآخرين، فهم مجرد مراقبون، وللأسف أن العالم يتحول الآن إلى فلم أكشن أميركي حقيقي بكل ما يحمله ذلك من معاناة إنسانية وأخلاقية.
ما دام العالم يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية، وبمعايير مزدوجة، ووفقا لمنطق ولغة القوة والمصالح، فلا بد ووفقا لحركة التاريخ أن يسقط، ويعيد الإنسان إنتاج حضارة جديدة قائمة على العدل والمساواة، والإنسانية.
لا أحد يعرف كم سيستمر الجحيم الذي تعيش فيه البشرية، ولكننا ندرك أن العدالة في طريقها إلى العالم وإن طال الزمن.
قبل الحديث عن الظروف الحالية، لا بد من النظر إلى جذور ما يحصل ووضعه في سياقه الحقيقي كي نفهمه بشكل صحيح.
حقوق الإنسان يجب أن تكون عادلة.

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