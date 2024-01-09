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عين على القدس: غليان وانقسام في قلب الحكومة الصهيونية

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - ناقش برنامج "عين على القدس" الذي عرضه التلفزيون الأردني، أول من أمس، الخلافات التي يشهدها الاحتلال، بشأن الحرب الوحشية التي يشنها على قطاع غزة.
وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس، أن الحكومة الصهيونية تشهد "غليانا وتوترا وانقساماً" غير مسبوق بين أعضائها، أثناء المناقشات بين المستوى السياسي والعسكري حول الحرب على قطاع غزة، مع دخولها الشهر الرابع، بحيث شهدت تلك النقاشات خلافات حادة بين قيادة الجيش والمجلس الوزاري المصغر، لدرجة أن وزراء اليمين المتطرف وجهوا اتهامات "خطيرة" لقادة الجيش احتجاجاً على مجريات الحرب في غزة.
وقال التقرير إن هذه الخلافات تأتي داخل حكومة الكيان وسط غضب عارم في الشارع الصهيوني على "أدائها السيئ" في إدارة الحرب وملف الأسرى، حيث تعالت الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكيان من منصبه، وتفكيك الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاختلافات لا تعني شيئا للشارع الفلسطيني، الذي ما يزال يعاني من استمرار أعمال القتل والتنكيل والتهجير التي يرتكبها جيش الاحتلال وشرطته والمستوطنون بحقه.
وأكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الصهيوني، د. أحمد الطيبي أن جميع القيادات الصهيونية متفقة على استمرار الحرب والقتل، ولكنهم مختلفون على كيفية فحص ما جرى، ومتى ستنتهي هذه الحرب، مضيفا الى وجود اختلاف بخصوص الرهائن، حيث يؤيد غانتس وأيزنكوت التوصل لاتفاق أو صفقة لإعادة الرهائن، فيما يصر نتنياهو على استمرار الحرب وإطالة أمدها.
بدوره، المختص في الشأن الصهيوني، إسماعيل المسلماني، قال إنه لا اختلاف بين المعارضة والائتلاف حول إنهاء الحرب على غزة، ولكنهم يختلفون حول إدارة وشكل والتكتيك، بمعنى أن آلية القتل الممنهج الموجود داخل غزة والاغتيالات السياسية أدى إلى تحول كبير في الموقف الدولي ضد الاحتلال وجرائمه، ما سبب الضرر للإدارة الأميركية التي تطالب نتنياهو الإسراع بإنهاء الحرب. والذي يعمد إلى إطالتها حتى لا تسقط حكومته.
من جهته، قال الباحث المختص في الشأن الصهيوني، إيهاب جبارين، إنه بعد نهاية كل حرب يكون هنالك محاسبة وسجال في الكيان المحتل، إلا أن الأمر مختلف في هذه المرة، حيث يتعرض رئيس هيئة الأركان لشتى أنواع الإهانة في هذه المرحلة من الحرب ما يشكل سابقة في تاريخ الاحتلال، لافتا إلى تصريحات الوزير الصهيوني دافيد أمسالم على إحدى المحطات الإذاعية، يقول فيها بأنه "لماذا لا يصح لنا محاسبة رئيس هيئة الأركان".
وأوضح جبارين أن مفاهيم اليمين واليسار الصهيونية تختلف عنها في العالم، حيث أن من يذهب في إطار الدولة الواحدة يكون يمينياً، فيما يُحسب مؤيدو حل الدولتين على اليسار، لافتاً إلى أن الاختلافات بينهما تبقى ضمن "إطار الصهيونية"، ما يعني بأن التمييز بين اليمين واليسار، عبر السنوات الاخيرة أصبح من خلال مفهوم الصهيونية، فاليمين يريدها متشددة ومتدينة ومتزمتة ويهودية، في حين يريدها اليسار صهيونية ليبرالية ديمقراطية متعددة.
وأضاف أن الحرب على غزة أفرزت طبقة أخرى من طبقات الاختلاف بين عنصري الصهيونية، حيث يقدس اليسار الإنسان، ويريدون إنهاء هذه الحرب وإعادة الأسرى وخفض الثمن البشري الذي تدفعه دولة الاحتلال.
في حين يقدس اليمين الصهيوني الأرض، ويسعى لإثبات أيديولوجيته الاستيطانية التي تقمع الفلسطينيين بالقتل والتهجير، مشيراً إلى أن سموتريتش وجد فرصة في قطاع غزة لتنفيذ ما فشل في تحقيقه داخل الضفة الغربية.-(بترا)

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