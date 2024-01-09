الأمير الحسن يشارك بجلسة حوارية في الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - شارك سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، الثلاثاء، في جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، بالشراكة مع منتدى الفكر العربي، بعنوان: "قراءة في الواقع الإقليمي وتطوراته المستقبلية: رؤيا استشرافية".
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية، التي عُقدت، في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة، عددا من القضايا العربية والإقليمية المتعلقة بالهجرة واللجوء والأزمات والحروب وواقع المنطقة.
وحضر الجلسة، محللون وباحثون من المنتدى والمركز وأكاديميون وسياسيون وقانونيون واقتصاديون أردنيون وعرب.-(بترا)
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