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الأمير الحسن يشارك بجلسة حوارية في الأردنية

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - شارك سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، الثلاثاء، في جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، بالشراكة مع منتدى الفكر العربي، بعنوان: "قراءة في الواقع الإقليمي وتطوراته المستقبلية: رؤيا استشرافية".
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية، التي عُقدت، في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة، عددا من القضايا العربية والإقليمية المتعلقة بالهجرة واللجوء والأزمات والحروب وواقع المنطقة.
وحضر الجلسة، محللون وباحثون من المنتدى والمركز وأكاديميون وسياسيون وقانونيون واقتصاديون أردنيون وعرب.-(بترا)

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