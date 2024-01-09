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أبو السعود يؤكد إعداد الوزارة خططا بديلة لتأمين المياه في أوقات الطوارئ

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد وزير المياه والري رائد أبوالسعود قيام وزارة المياه، بإعداد وصياغة خطط بديلة عن اللجوء الى الجانب الإسرائيلي في أوقات الطوارئ أو الأزمات المائية إن حصلت، بغرض التزود بكميات مياه إضافية.
وفي ردّه على سؤال لـ"الغد" في منتدى التواصل الحكومي المنعقد أمس بعنوان "القطاع المائي.. الواقع والتحديات"، بخصوص توافر بدائل لدى الوزارة لتأمين الكميات اللازمة في حال وقوع أي طارئ، تمثل خيارات متاحة عن اللجوء الى الكيان الصهيوني بهذا الصدد، قال أبو السعود إن "الوزارة استجابت للتعليمات الرسمية بهذا الخصوص وصاغت خطة بديلة في حال الازمات المائية بحفر الآبار في مختلف المناطق".
وأضاف في اللقاء الإعلامي الذي عقده مع وزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، أن تلك الخطط، والتي يجري العمل عليها منذ ثلاثة أشهر، تسهم بالإبقاء على حصص المياه المخصصة للمواطنين، "دون أن يشعر المواطن باختلافها أو انخفاضها في حال حدوث حالات الطوارئ".
وأشار الى بدء الوزارة في القيام بحفر آبار في منطقتي الأغوار وشرق عمّان، لافتا الى وضع الخطوط الناقلة اللازمة للمياه الناتجة، مؤكدا مضيّ الخطة بالشكل اللازم وكما هو مخطط له، وفق الأولوية المالية المطلوبة، وذلك للتغلب على أي "مفاجآت" قد تحدث.
أما عن اتفاقية المياه مقابل الطاقة، أكد أبو السعود "تجميدها"، والأردن يمضي في مواجهة تحدياته المائية "بدونها"، موضحا أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، ليس بديلا عن تلك الاتفاقية، إنما هو مشروع مائي أردني استراتيجي أساسي منفصل، ومن المقرر أن يزود المملكة بنحو 300 مليون م3 سنويا.
من جانبه، أكد المبيضين، أن الواقع المائي لا ينفصل عن ملفات بيئية بالغة الأهمية وأخرى لها علاقة بالنتائج الكارثية على حرب غزة.
وقال المبيضين، إن جلالة الملك
عبد الله الثاني ركز في خطابه خلال زيارته أخيرا الى رواندا، على النتائج الكارثية على الصعيد الإنساني والتي ستنجم عن حرب غزة.
إلى ذلك، تابع أبو السعود قائلا إن "المياه" ستدرس عرض الائتلاف الذي قدم للوزارة لتنفيذ الناقل الوطني، من أصل 5 ائتلافات جرى تأهيلها مسبقا، وصولا الى إمكانية تحديد أرخص سعر للمتر المكعب الناتج للمياه والواصل لعمّان، وذلك عبر المفاوضات مع الشركة المتقدمة؛ حتى يكون منطقيا وتتمكن الحكومة من دفع ثمن هذه المياه".
وحول الغلق المالي للمشروع، أكد الوزير "أنها عادة ما تستغرق من 12 الى 18 شهرا، والآن بدأنا بالدراسة الفنية التي لها تأثير مباشر على سعر المتر المكعب"، متابعا أنه عبر "العمل مع كوادر الوزارة وخبرتهم الطويلة في هذا النوع من المشاريع، توازيا وعمل المكاتب الاستشارية الداعمة فنيا وماليا، يمكن الوصول الى تمويل مدروس بشكل سليم"، علما بأن مكتبا استشاريا ستمول أجوره عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، سيدعم أيضا الدراسة المالية الاقتصادية اللازمة.
وبشأن تحديات الهطولات المطرية وتذبذبها وتحولها لأمطار وميضية بشكل متكرر نتيجة التغيرات المناخية، ولا يستفاد منها كثيرا، أعلن أبو السعود عن مضيّ وزارته بتجارب مرتبطة بالاستمطار منذ عامين، وبالتنسيق مع شركة متخصصة، وذلك وفق تكنولوجيا علمية حديثة، تراعي مواقع أهداف تجميع السحب والغيوم الماطرة على الأحواض المائية، وقريبا من بحيرات السدود.
أما عن الآبار المخالفة في الشمال، فقال إن "الأردن لديه اتفاقية العام 1988، ولم يطبق منها شيء"، منوها الى أن القانون الدولي بالنسبة للأحواض المائية يحكم كيفية وطريقة استعمالها، وحصة كل دولة من هذا الحوض، اعتمادا على عناصر متعددة، وهي "لا تطبق لدينا".
وأضاف أبو السعود، أن الواقع المائي الأردني يعني "العطش"، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد تبلغ 61 م3 سنويا نتيجة موجات اللجوء، وارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 %، علما بأن الأردن أفقر دولة مائيا بالعالم.
وحول سرقات المياه، أوضح أنها التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة، بحيث يعد
80 % من الفاقد "سرقات"، بينما الـ20 % هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي وقدره نحو 50 %، وهو ما يؤثر على حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لها تأثير كبير.
وبين أن الوزارة فعلت خطة حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، وهي الاعتداءات على هذه المصادر والاستعمالات غير المشروعة، اذ ردم 1481 بئرا مخالفة، وضبط 90,254 ألف اعتداء على خطوط رئيسة، وحجز 110 حفارات مخالفة، وإزيل 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن، و31,973 اعتداء عن قناة الملك عبد الله، وإحالة 985 قضية للقضاء، وإزالة 162 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا.
وينتظر عبر الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، تطبيق خطة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا، وصولا لما يتناسب مع نسب المعايير العالمية.
أما بخصوص العجز المالي، فبلغ 350 مليون دينار العام 2024 الحالي (اجمالي النفقات 807 ملايين بعد التمويل)، بينما سجل عجز سلطة المياه 331 مليونا العام الحالي ايضا.
وقال إن كلف الصيانة والتشغيل ارتفعت، مبينا أن كلفة المتر المكعب 1,93 دينار، منها 1,40 دينار التشغيل، وكلفة الكهرباء للمتر المكعب 93 فلس لكل م3.
وأوضح أن الزيادة السكانية في الأردن، تتأثر بالهجرات المجاورة، اذ يوجد لدينا 11.5 مليون يستهلكون مياها بشكل كبير جدا، مشيرا الى أن مشكلة اللاجئين القادمين من خارج الأردن، معتادون على وفرة المياه ويستخدمونها بإفراط، ما يؤثر على كميات المياه المستهلكة.
وأضاف السعود، أن الزراعات المروية تستحوذ على 65 % من المياه على حساب مياه الشرب، وهذا تحد كبير، مشيرا إلى أن معظم مشاريع المياه تأتي بمنح وقروض خارجية، ما يمنحنا فرصة للنظر في الأولويات.
وبخصوص التغلب على التحديات المائية المتعلقة بالعجز المائي، لفت الوزير لحفر وتأهيل آبار جديدة واستئجار آبار وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون م3 العام الحالي، وسترفع مجددا إلى 120 مليونا العام المقبل.
كما أن الوزارة منحت الأولوية لمشاريع مياه وصرف صحي، قيد التنفيذ والاحالة والدراسات، ومشاريع دعم فني، وتركيب عدادات جديدة، والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا، 150 الف دونم من الاعلاف والأشجار.
وذكر أبو السعود، أن العجز المائي يصل لحدود 400 مليون م3، فيما تراجع المصادر المائية، اجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1,115 مليار م3، منها نحو 510 مليون م3 للاستخدامات البلدية، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليون م3 الصناعية.
كما جرى التوسع في الزراعة المروية وتقلص الزراعات البعلية في المرتفعات 2,8 مليون دونم بعلي ومروي (المروي 1 مليون دونم/ البعلي 1,8 مليون دونم تستهلك نحو 580 مليون م3، جوفية وسطحية ومعالجة). وتستخدم الزراعة المروية 65 % مياها نقية في الأراضي المرتفعة، فيما تستخدم الزراعة في الاغوار نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية.
أما بالنسبة لبرامج توعية المواطنين باستخدام المياه، فأضاف الوزير أن أنجح تجارب التوعية المائية، كانت عبر برنامج بالتعاون مع الوكالة الاميركية في المنهاج الدراسي لطلبة المرحلة الابتدائية، لترشيد وكيفية استهلاك المياه، مضيفا أن هذه البرامج أثرت كثيرا على طرق استخدام المياه بالكيفية السليمة وبشكل أكبر من برامج التوعية الأخرى.

MENAFN09012024000072011014ID1107702703

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