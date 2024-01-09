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صناعة الغزل: آلية لتحصيل حقوق ألف عامل في مصنع بسحاب

1/9/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه عقد لقاء مع وزيرة العمل نادية الروابدة، لوضع آلية لتحصيل حقوق نحو 1040 عاملا وعاملة في مصنع الألبسة (أسيل) في منطقة سحاب.
وبين العمراني في تصريح لـ"الغد"، أن صاحب المصنع مستثمر هندي غادر البلد، بعد توقف المصنع عن العمل منذ أكثر من شهر، نتيجة أزمة مالية، مخلفا وراءه حقوقا ورواتب العمال الذين لم يحصلوا عليها منذ نحو ستة أشهر.
وأكد أن آلية الحل المقترحة، تتضمن إعفاء العمال غير الأردنيين وعددهم 800، من غرامات تجديد إصدار تصاريح العمل، مشيرا إلى أن هذه مهمة الحكومة، بالإضافة لدفع حقوقهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف، أن أصحاب عمل في الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، تطوعوا لتأمين سفر العمال الوافدين، بعد أن تعفيهم الحكومة من الغرامات.
وبشأن مشكلة الرواتب المتأخرة، اقترحت النقابة أن تسيل الحكومة، الكفالة الخاصة بالمصنع وقيمتها 150 ألف دينار، للمساهمة بدفع جزء من رواتب العمال.
وأكد أن على الحكومة الإسراع بحل مشكلة العمال، كون غالبيتهم يسكنون تجمعات في المدينة الصناعية، ويعانون من نقص الغذاء والكهرباء.
بدوره، قال الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة منذ أكثر من أسبوعين تتابع قضية العمال مع الجهات المعنية، وهي حريصة على تحصيل حقوقهم.
وبين أن الوزيرة التقت عددا منهم واستمعت لمطالبهم، وهناك تواصل مع المسؤولين لحل المشكلة.
إلى ذلك، طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها 800 من العمال المهاجرين (الوافدين) في المصنع، وضمان حقوقهم.
وفي بيان أصدره المرصد، قال إن جنسيات مختلفة تتنوع بين هندية وسيريلانكية وبنغالية ونيبالية، يعانون ظروفا صعبة، وهم بلا رواتب وبلا تصاريح عمل منذ عدة أشهر، بحيث انتهت صلاحية تلك التصاريح منذ أكثر من سنتين.
وأكد أن المصنع يُعد من المصانع الكبيرة في الأردن، ولا تقتصر معاناة العمال المهاجرين فيه على عدم صرف رواتبهم فحسب، وإنما يشكون أيضا من ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة، حيث النقص الشديد في المياه والانقطاع المتكرر للكهرباء لساعات طويلة، إلى جانب تقليل وجبات طعامهم.
ولم تقم إدارة المصنع بتجديد تصاريحهم، ما ترتب عليهم غرامات كبيرة، وأعلنت إدارة المصنع أنها غير قادرة على شراء تذاكر سفر لهم ليعودوا إلى بلدانهم.
ورأى المرصد، أن دور وزارة العمل، يتمثل بإيقاع غرامات مالية على المصنع فقط، وهذا غير كاف لضمان حقوق العمال، والمطلوب ضمان حقوقهم، وتطوير اجراءات تضمن هذه الحقوق، وتضمن عدم تكرار هكذا أزمات.

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