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الاحتلال واليوم التالي للحرب.. مأزق الصراعات المؤجلة

1/9/2024 11:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في وقت كشف فيه وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، النقاب عن مقترحات للحكم المستقبلي في المنطقة، والمعروفة إعلاميا بخطة "اليوم التالي"، تواجه تل أبيب وحليفتها واشنطن، ضغوطا من حلفائها في اتجاه إعداد خطة لمستقبل غزة ما بعد انتهاء الحرب.
وتقوم خطة التعامل مع غزة بعد انتهاء الحرب، على عدم عودة حركة المقاومة الاسلامية- حماس إلى حكم غزة، بينما يحتفظ الكيان بالسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، بما في ذلك تفتيش البضائع التي تدخل للمنطقة وتخرج منها، على ألا يقيم مدنيون صهاينة في المنطقة، وأن تتولى قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، تضم شركاء إقليميين وأوروبيين، مسؤولية إعادة إعمار القطاع، وبالنسبة لمصر فتتضمن الخطة أن يكون لها دور مهم، لكن تفاصيله لم تتحدد بعد.
وبموجب الخطة، يلعب الجانب الفلسطيني دورا محدودا، لكن بشرط ألا تكون هناك أعمال عدائية أو تهديدات للكيان.
ويرى مراقبون أن الكيان يجد نفسه حاليا في مأزق إستراتيجي بسبب الحرب على غزة، بعودة صراعاته التي لم تحل بعد مع الفلسطينيين وحزب الله تحديدا إلى الساحة الإقليمية، بالاضافة لعدم تحقيق الحرب أهدافها.
ويقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، تعود كل السيناريوهات حول اليوم التالي للحرب على غزة إلى النقطة ذاتها، وهي أن حكومة الاحتلال غير قادرة وغير فاعلة، بسبب قيادتها والعناصر اليمينية المتطرفة فيها، ممن يعارضون تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وتابع: يتمثل الإجماع المتصاعد ببطء في أروقة السياسة الأميركية، بضرورة وجود حكومة صهيونية جديدة ليتمكن الكيان من القيام بمساومات صعبة، وامتلاك أي أفق لتحقيق تغيير بعيد الأمد في غزة، يعمل على تقليص التهديد لأمنه وعدم جعله مسؤولا عن حكم غزة.
واضاف الحجاحجة "لا بد من إعداد خطة سلام جديدة، تكون بالتوازن مع إعادة إعمار غزة، وبناء اقتصادها، فعقب انتهاء العملية العسكرية الصهيونية، ستكون الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة الإعمار هائلة، نتيجة العدوان الهمجي على القطاع".
من جهته، يؤكد استاذ العلوم السياسية د. علاء الخوالدة، ان حقيقة الميدان تشير إلى أن الاحتلال، غير قادر على تحقيق أهدافه على ارض الواقع بعد مرور اكثر من 3 اشهر على الحرب، ما يجعل الاحتلال حتى الآن في مأزق، وبالتالي لا يستطيع فرض رؤيته السياسية على غزة ما بعد الحرب التي هناك شكوك جدية حول وجودها.
وتابع: من ناحية اخرى، يواجه الاحتلال معضلة الوضع الداخلي، اذ ان الجميع في دولة الاحتلال مدرك تماماً بأن رئيس حكومتهم المتطرف بنيامين نتنياهو، لن يستمر على الأغلب في موقعه رئيساً للوزراء، وأن طول أمد الحرب يخدمه بشكل شخصي، وبالتالي استمرار الرؤية التي يريد تصميمها، لذا هناك تداخل كبير بين الجانب الشخصي لنتنياهو وحتى بقية القادة الطامحين لخلافته مثل بيني غانتس، والرؤية التي تخدم مصلحة الاحتلال على المستوى الإستراتيجي، لهذا يوجد تخبط واضح وارتباك كبير في أروقة صنع القرار لدى الاحتلال. واضاف إن "مواصلة الحرب على غزة مصلحة رئيسة للائتلاف الحاكم في الاحتلال، إذ إن وقف الحرب تعني محاسبة نتنياهو وإنهاء حياته السياسية الملطخة بالدماء".
بدوره، يقول العميد المتقاعد حافظ الخصاونة، ان شكل العملية العسكرية لدى قوات الاحتلال ستأخذ في الايام المقبلة طابعا متسرعا، في رغبة منه لتحقيق أهداف محددة وكبيرة خلال وقت قصير، ومن ثمَ إعادة الانتشار المتدرج نحو الانسحاب من القطاع الذي سيحدث في حال الحصول على صورة إنجاز وهمي، أو في حال حدوث ضغوط خارجية وداخلية كبيرة.
وتابع: يمكن للاحتلال أن يتحدث عن أشكال متعددة من العمل العسكري في غزة، ولكن السؤال، هو عن مدى تحمله خوض جولات أخرى من القتال، في ظل أنه لم يبق ما يستطيع أن يردع به غزة أكثر مما فعله.
واضاف الخصاونة من "الواضح أن الاحتلال وصل إلى مأزق إستراتيجي في غزة، وهو يستعد للجبهة اللبنانية، بعد أن تأكد لبعض قادة جيشه، أنه لا مكان لهم ولا دور للجيش ليفعل الكثير في القطاع، وأنه يجب الانتقال للجبهة اللبنانية وهي الأخطر بالنسبة لوجودهم، وهي التي تستجلب العداء الكبير والحرب الكبرى، وهنا ستتدخل كل الأطراف الإقليمية".

MENAFN09012024000072011014ID1107702701

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