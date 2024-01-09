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مقتل 9 عسكريين إسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

1/9/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 ضباط وجنود خلال معارك في وسط وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال عن خسائره الجديدة على دفعتين. وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن ما جرى أمس يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب على غزة.

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