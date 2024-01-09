كوبا تحيي الذكرى الـ65 لانتصار الثورة



وخلال الحفل الذي حضره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، استذكر السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في العاصمة هافانا، لويس أنطونيو توريس، ما حدث في 8 كانون الثاني/يناير 1959، عندما تحدث فيدل كاسترو إلى الشعب ووعد ببداية حقبة جديدة مليئة بالأحداث والتحديات والتهديدات.



وقال توريس إنّ عام 2023 كان عاماً معقداً، وبشكل خاص بالنسبة إلى الدولة الكاريبية، وأنّ وصول الثورة إلى عامها الـ65 يؤكد استمراريتها والإرادة الكبيرة التي يملكها الشعب للدفاع عنها.



وأكّد توريس أنّ كوبا تواجه تحديات وصعوبات اقتصادية بسبب الحصار الأميركي المستمرعليها منذ أكثر من 60 عاماً.



وشدد على أهمية التركيز على تنمية الاقتصاد، وإطلاق العنان للقوى الإنتاجية، وتطبيق صيغ جديدة، من أجل مواجه التحديات وتحقيق الرخاء للسكان.



وفي 8 كانون الثاني/يناير 1959، وصل الجيش الثائر بقيادة قائده الأعلى الزعيم الراحل فيديل كاسترو ورفاقه إلى هافانا قادماً من محافظة سانياغو دي كوبا؛ مهد الثورة الكوبية، قاطعاً البلاد بشكل شبه كامل في رحلة تجاوزت ألف كيلومتر، استقبله خلاها سكان المدن بالترحيب والهتافات، بعد إسقاط حكم الديكتاتور فولغنسيو باتيستا وإعلان انتصار الثورة الكوبية.

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