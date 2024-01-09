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الاحتلال يعتقل 6 آلاف فلسطيني بالضفة منذ طوفان الأقصى

1/9/2024 11:32:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، نحو 6 آلاف فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، تأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم، جنين، قلقيلية، رام الله، نابلس، طولكرم، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات لعائلات المعتقلين.
وأشار البيان الى أن سلطات الاحتلال تتعمد تنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين وإطلاق النار ومصادرة المركبات والأموال.

MENAFN09012024000072011014ID1107702696

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