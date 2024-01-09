يعيش والشظايا في كامل جسمه.. ممثل إسرائيلي يتعرض لإصابات خطيرة في غزة



هيئة البث الإسرائيلية قالت: "أصيب المغني والممثل عيدان عميدي، اليوم (الإثنين)، بجراح خطيرة في قطاع غزة (دون تحديد المكان)".



يخدم "عميدي" في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب في سلاح الهندسة، وقُتل صديقه المقرب "أليكسي شميكلوف" في غزة، بحسب المصدر ذاته.





وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم نقل "عميدي" بعد إصابته في معركة بالقطاع، إلى مستشفى شيبا في تل هشومير (قرب تل أبيب)، ويخضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحيةٍ الليلة.



وتداول العديد من نشطاء الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمغني والممثل الإسرائيلي، وبثوا لقطات من مشاركته في مسلسل "فوضى".



كما أعادوا نشر مقطع فيديو لآخر مقابلة تلفزيونية له مع قنوات الاحتلال، يقولون إنها كانت قبل دقائق قليلة من إصابته.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كتب "عميدي" على إنستغرام، أنه "مستعد لعدم الغناء لمدة عام، من أجل مواصلة القتال".

كما أضاف وقتها: "لا يجب التخلي عن مواطني الجنوب والشمال مرة أخرى، وأي شيء غير القضاء على حماس في غزة والتعامل بشكل جذري مع حزب الله بجنوب لبنان، يشكل خطراً مباشراً على أطفالنا".



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر "عميدي" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة، وفق الصحيفة ذاتها.

و"عميدي" من مواليد 1988، وهو مغنٍّ وكاتب أغانٍ وممثل إسرائيلي، سبق أن حصلت أغنيات له على جائزة "أغنية السنة" في 2011 و2013.



ومنذ بداية الحرب، قُتل 510 جنود إسرائيليين، منهم 194 منذ بداية الحرب البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أصيب خلالها أيضاً 1042 جندياً، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست

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