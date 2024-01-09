القسام: دمرنا دبابة ميركافا والنيران اشتعلت بها
التاريخ
1/9/2024 11:32:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية
بقذيفة من نوع "الياسين 105" جنوبي مدينة خان يونس (جنبوي قطاع غزة).
وأكدت الكتائب عبر تطبيق "تليغرام"
أن النيران اشتعلت بالدبابة.
MENAFN09012024000072011014ID1107702694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.