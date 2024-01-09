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القسام: دمرنا دبابة ميركافا والنيران اشتعلت بها

1/9/2024 11:32:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105" جنوبي مدينة خان يونس (جنبوي قطاع غزة).

وأكدت الكتائب عبر تطبيق "تليغرام" أن النيران اشتعلت بالدبابة.

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