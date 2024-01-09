عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر للمطالبة بصفقة تبادل

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر للمطالبة بصفقة تبادل
التاريخ
1/9/2024 11:32:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نظم إسرائيليون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة أمام مقر لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.
تأتي الوقفة في إطار ضغوط متواصلة من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في محاولة لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
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