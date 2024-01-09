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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

1/9/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء، بالإضافة إلى 59 ألفا و167 مصابا.

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