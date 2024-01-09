مصر: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

مصر: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية
التاريخ
1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وقف
إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصريح قبيل زيارة من المقرر أن
يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة لبحث الحرب على غزة. (الجزيرة نت)
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