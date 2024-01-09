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مصر: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة لبحث الحرب على غزة. (الجزيرة نت)

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