قصف إسرائيلي مكثف على عدة بلدات بحنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي العديسة وكفركلا في جنوب لبنان.
أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في الجليل الأعلى دون إصابات.
وقال وسائل إعلام إن قصفا إسرائيليا مكثفا يستهدف مناطق عدة في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.
وأطلقت دفعة صواريخ ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة.
ويأتي إطلاق الدفعتين بعد إعلان حزب الله "استشهاد اثنين من عناصره باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة خربة سلم جنوب لبنان".
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