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قصف إسرائيلي مكثف على عدة بلدات بحنوب لبنان

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي العديسة وكفركلا في جنوب لبنان.

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في الجليل الأعلى دون إصابات.

وقال وسائل إعلام إن قصفا إسرائيليا مكثفا يستهدف مناطق عدة في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

وأطلقت دفعة صواريخ ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة.

ويأتي إطلاق الدفعتين بعد إعلان حزب الله "استشهاد اثنين من عناصره باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة خربة سلم جنوب لبنان".

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