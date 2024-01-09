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أبو حمزة: أسقطنا طائرة استخبارات وأجهزنا على قوة صهيونية خاصة - فيديو

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس، والإجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أبو حمزة في كلمة له، مساء الثلاثاء، "نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب، وأنه لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان."

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