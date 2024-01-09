أبو حمزة: أسقطنا طائرة استخبارات وأجهزنا على قوة صهيونية خاصة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس، والإجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني، وتم تحقيق إصابات مباشرة.
وأضاف أبو حمزة في كلمة له، مساء الثلاثاء، "نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب، وأنه لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان."
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