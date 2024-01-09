القسام تستهدف قوة للاحتلال في حي الزيتون - فيديو
التاريخ
1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، مشاهد مصورة لاستهدافها قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة، وعربة جيب من نوع "همر" بقذيفة مضادة
للدروع، في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
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